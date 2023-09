Die Polizei war am Dienstag wieder in Iserlohn unterwegs.

Verkehr Polizei „blitzte“ am Dienstag in Iserlohn gleich doppelt

Iserlohn. Die Polizei war am Dienstag an Immermann- und Schützenstraße in Iserlohn unterwegs – mit diesem Ergebnis.

Die Polizei hat am Dienstag in Iserlohn an zwei Stellen „geblitzt“.

An der Immermannstraße wurden zwischen 7 und 8.10 Uhr 79 Fahrzeuge gemessen. Es gab drei Verwarnungen. Höchster Messwert: 48 km/h bei 30 erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaft.

An der Schützenstraße in Sümmern wurden zwischen 10.45 und 13 Uhr 89 Fahrzeuge gemessen. Hier gab es neun Verwarnungen. Höchster Messwert: 45 km/h bei 30 erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaft.

