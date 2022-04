Polizei hat Motorradfahrer in Iserlohn und Letmathe im Blick

Schwerpunktkontrollen hat die Polizei des Märkischen Kreises am Ostermontag am Schälk und an der Oberen Mühle vorgenommen.

Iserlohn/Letmathe. Gutes Wetter zieht Kradfahrer auf die Straße – das weiß auch die Polizei und hat deshalb Schwerpunktkontrollen vorgenommen. Das ist das Ergebnis.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK hat am Ostermontag zwischen 10 und 18 Uhr Schwerpunktkontrollen zum Motorradverkehr in Iserlohn und Letmathe vorgenommen. Besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte bei ihren Kontrollen an der Oberen Mühle und am Schälk auf Geschwindigkeitsmessungen und technische Kontrollen. Aufgrund des guten Wetters waren viele Kradfahrer unterwegs – aber auch andere Verkehrsteilnehmer tappten in die Radarfalle der Polizei.

Im Bereich des Schälk besteht unter anderem an Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Kradfahrer. Daran hielten sich vier Kradfahrer nicht. Sie alle mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro vor Ort zahlen.

Obere Mühle: 98 Fahrzeuge zu schnell

Im Bereich der geschlossenen Ortschaft an der Oberen Mühle wurden insgesamt 451 Fahrzeuge, davon 15 Kräder, gemessen, von denen 98 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu schnell fuhren. 85 Pkw-Fahrer und acht Kradfahrer waren im Verwarnungsgeldbereich und fünf Betroffene erwarten einen Bußgeldbescheid. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 55 Km/h (Pkw).

+++ Lesen Sie auch: Geflüchtete blenden Krieg zwei Stunden aus +++

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Kontrolltages zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen Pkw-Fahrer und einen Quad Fahrer eingeleitet, da sie ohne amtliches vorderes Kennzeichen fuhren. Außerdem war die erforderliche Hauptuntersuchung des Pkw seit April 2021 abgelaufen.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Abschließend wird ein Strafverfahren gegen einen Mofa-Fahrer eingeleitet, da dieser nicht über die notwendige Haftpflichtversicherung für sein Kraftfahrzeug verfügte. „Auch zukünftig muss, im Sinne der Verkehrssicherheit im Märkischen Kreis, mit derartige Kontrollen gerechnet werden“, kündigt die Polizei an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn