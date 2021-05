Polizei meldet mehrere Unfallfluchten in Iserlohn

Iserlohn. 77-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrer

Die Polizei meldet in ihrem Bericht vom Sonntag mehrere Verkehrsunfallfluchten in den letzten Tagen. Ein Vorfall ereignete sich zwischen dem 26. und 30. April an der Zollhausstraße. Beschädigt wurde ein schwarzer Jaguar. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 300 Euro. An der Piepenstockstraße ereignete sich ein weiterer Fall, hier zwischen dem 29. und 30. April. Beschädigt wurde ein roter Mitsubishi. Hinweise vom Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe hier: 500 Euro.

Am 30. April touchierte an der Raiffeisenstraße eine 18-jährige Iserlohnerin mit ihrem schwarzen Opel Corsa einen Mercedes im Vorbeifahren. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst und leitete keine Schadensregulierung ein, konnte aber ermittelt werden. Schaden: 350 Euro. An der Laventiestraße in Sümmern fuhr am Sonntag ein 77-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand an, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein auf der Fahrbahn befindlicher Radfahrer musste stark bremsen und kam dadurch zu Fall. Zu einer Kollision ist es nicht gekommen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sachschaden: 200 Euro.

