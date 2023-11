Polizei warnt vor Taschendieben in Iserlohn

Iserlohn Taschendiebe sind weiterhin in der Innenstadt aktiv. Die Polizei appelliert, Wertsachen dicht am Körper zu tragen.

Einem 69-jähriger Iserlohner wurde am Mittwoch in der Iserlohner Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Gegen 14 Uhr hatte er in der Wermingser Straße Ware bezahlt und die Geldbörse wieder in seine Umhängetasche gesteckt. Gegen 14.40 Uhr bemerkte er, dass der Reißverschluss der Tasche aufstand und die Geldbörse weg war. Mit der Börse sind eine geringe Menge Bargeld und alle möglichen Ausweise sowie eine Bankkarte verloren gegangen. Der Bestohlene erstattete Anzeige bei der Polizei.

Weiterer Diebstahl im Supermarkt

Eine 76-jährige Hemeranerin wurde am Dienstag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. In der Süßwaren-Abteilung fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht. Überall, wo viele Menschen sind, suchen auch Taschendiebe nach Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden.

