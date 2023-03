Unfall mit Polizeiauto: Iserlohner (21) wird leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist am Donnerstagabend in Iserlohn ein Mann leicht verletzt worden.

Iserlohn. Bei einem Unfall ist in der Iserlohner Altstadt ein Streifenwagen mit zwei weiteren Pkw kollidiert. Ein 21-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Gleich drei Fahrzeuge sind am Mittwochabend in der Altstadt von Iserlohn kollidiert. Dabei wurde laut Polizeiangaben ein 21-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. In den Unfall war auch ein Streifenwagen der Polizei verwickelt.

Um 22.31 Uhr passierte demnach ein Funkwagen der Iserlohner Polizei den Hohler Weg in Richtung An der Schlacht mit Sonder- und Wegerechten, vor ihm befuhren die Straße zwei weitere Fahrzeuge. Die voranfahrende 20-jährige Iserlohnerin fuhr rechts ran, um die Polizeibeamten passieren zu lassen. Der dahinter fahrende 21-Jährige aber fuhr nichts zur Seite: Er überholte die Iserlohnerin, zog nach links und somit direkt vor den Streifenwagen.

+++ Lesen Sie auch:Wie die Urteile in der Abfindungsaffäre begründet werden+++

Beim Versuch, auszuweichen, wurde das Fahrzeug der Polizei zwischen den beiden anderen Pkw eingekeilt. Der 21-jährige Iserlohner wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Der Pkw der 20-Jährigen sowie der Polizei waren nach diesem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn