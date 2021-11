Iserlohner (36) bedroht Nachbarn mit spitzem Gegenstand

Foto: Michael May / IKZ

Weil ein Anwohner seine Nachbarn bedrohte, musste am Dienstagmittag aufgrund eines Polizeieinsatzes die Pütterstraße in Iserlohn kurzzeitig gesperrt werden.

Iserlohn. Ein 36-jähriger Iserlohn soll am Dienstagmittag seine Nachbarn mit dem Tode bedroht haben. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin ab.

Die Pütterstraße in Iserlohn ist am Dienstagmittag aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Ein 36-jähriger Iserlohner soll dort gegen 11.40 Uhr Anwohner mit dem Tode bedroht haben.

Dabei habe er laut Zeugenangaben einen spitzen Gegenstand, mutmaßlich ein Messer, in der Hand gehalten, teilt die Polizei mit. Kurz darauf zog sich der Tatverdächtige in seine dortige Wohnung zurück. Polizeibeamte sperrten daraufhin die Umgebung ab. Wie lange der Einsatz dauern würde, war zunächst nicht klar. Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden, so die Polizei.

Polizei gelingt es, den Tatverdächtigen zu überwältigen

Kurz nach 13 Uhr gelang es Polizeibeamten, den Mann beim Verlassen seiner Wohnung zu überwältigen. Zur Stunde wird durch einen Arzt sowie das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn die Einweisung des psychisch kranken Mannes geprüft. Polizeibeamte haben ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn