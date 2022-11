Polizeihunde Polizeihunde gehen in Sümmern in die Luft

Sümmern. Spezielles Training der Kreispolizei auf Flugplatz in Sümmern.

„Jetzt haben wir auch Flughunde“, schreibt die Polizei des Kreises. Was gemeint ist: Am Montagmorgen fand für zwölf Polizeihunde auf dem Flugplatz in Sümmern ein spezielles Training mit einem Hubschrauber statt.

Die Tiere sollten hier vor allem lernen, mit Enge und Lärm umzugehen. „Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Hubschrauber die Hundeführer in ein entlegenes Waldgebiet verfrachten muss. Dann dürfen sich die Tiere nicht scheuen“, teilt die Polizei mit.

Rein in die Kabine, zurechtfinden, hinlegen, warten, dass Herrchen oder Frauchen sich anschnallen, dann ab in die Luft. Die Trainings mit dem Hubschrauber finden nur unregelmäßig statt.

