Posaunenklänge vor Iserlohner Wichernhaus

Mit Posaunenklängen hat Ex-Superintendent

Albert Henz, ehemaliger Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn, kann seine Schützlinge im Wichernhaus, wo er sich seit Beginn seines Ruhestands ehrenamtlich engagiert, derzeit nicht persönlich besuchen. Daher hatte er sich am Sonntag an drei Punkten rund um das Seniorenheim postiert und Posaune gespielt. Damit zauberte er den Bewohnern und den Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht. Und auch die Nachbarschaft am Dördel, aufmerksam geworden durch die Musik, grüßte und wünschte „Frohe Ostern“ über Gartenzäune und Hecken. Dass dabei seine Premiere als Solo-Posaunist gefeiert hat, wusste wohl niemand aus der Zuhörerschaft. Kurz bevor er 2018 aus dem Amt des Theologischen Vizepräsidenten im Landeskirchenamt ausschied, hatte er in Bielefeld mit Posaunen-Unterricht begonnen, heute spielt er in einem Chor.