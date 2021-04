Positive Nachrichten aus der Iserlohner Partnerstadt

Iserlohn/Nyirehyhaza. Nyíregyháza belegt Spitzenposition in der Glückseligkeitskarte Ungarns und erhält Kulturtourismus-Preis.

Dass die ungarische Stadt Nyíregyháza eine lebens- und liebenswerte Stadt ist, durften schon viele Iserlohner bei den Besuchen im Rahmen der über dei Jahrzehnte dauernden Städtepartnerschaft erleben. Das wird auch durch Erhebungen belegt. Die Stiftung „Die Welt ist besser mit dir“ und eine Forschergruppe der Eötvös-Lóránd-Universität Budapest haben eine gemeinsame landesweite Online-Erhebung durchgeführt. Laut der entstandenen „Glückseligkeitskarte“ belegt Nyíregyháza unter den Städten mit Komitatsrechten den zweiten Platz. Laut einer anderen, über zehn Jahre angelegten wissenschaftlichen Untersuchungsreihe stieg der Lebensqualitätsindex der Bürger von Nyíregyháza bis zum Ende des vorigen Jahrzehntes beinahe um das Doppelte.

Auch wenn durch die Corona-Pandemie die gegenseitigen Besuche zwischen den Partnerschaftskomitees aus Iserlohn und der ungarischen Partnerstadt Nyíregyháza nicht stattfinden können, versorgt ihr Mitglied Marlis Gorki die Redaktion unserer Zeitung regelmäßig mit Informationen, die Dr. László Dr. Barabás aus der Partnerstadt zusammenstellt.

Dr. Ferenc Kovács, Bürgermeister der Stadt Nyíregyháza, wartete kürzlich auf einer Pressekonferenz mit einer weiteren positiven Nachricht auf: „Nyíregyháza hat den Kulturtourismus-Preis ,Art is Business’ gewonnen“.

Außerdem wurde die Stadt auf der weltweiten Rangliste der besten Standorte für Investitionsförderungen in der Kategorie „Aufstrebende Städte” von der Financial Times auf den fünften Platz eingestuft. Dazu erklärte der Bürgermeister Dr. ­Ferenc: „Von Anfang an war es eine Hauptpriorität, qualitativ hochwertige Investitionen heranzuziehen und zu fördern, die Arbeitsplätze schaffen. Die Vorbereitung darauf war in den zurückliegenden zehn Jahren ein kontinuierlicher Prozess.“ Aber es habe auch zu den obersten Zielen gehört, Universitätsabsolventen, die in ihre Heimatstadt zurückkehren möchten, gute Bedingungen gewähren zu können, damit sie dort sesshaft werden und ihre Familie gründen. „Denn davon hängt die Zukunft der Stadt ab. Dazu ist es eminent wichtig, hochstehende Arbeitsplätze zu sichern, die sie belegen können.“ Die dazu erforderlichen Voraussetzungen seien eruiert und drei Hauptkriterien identifiziert worden: Erstens müssten ein Anreiz- und Regelungswerk bzw. eine Finanzbasis geschaffen werden. Zweitens bedürfe es einer Struktureinheit, die alles verwaltet und natürlich, drittens, eines Gewerbegebietes für die Investitionen. „In allen drei Bereichen konnten große Fortschritte erzielt werden“, so der Bürgermeister weiter. Dazu seien eine ausgereifte Strategie und konkrete Schritte sowie infrastrukturelle Investitionen nötig gewesen. Daher seien eine Strategie und ein Aktionsplan erarbeitet worden, zudem wurde eine Verordnung für Investitionsanreize verabschiedet, die es der Stadtgemeinde ermöglicht, für die Umsetzung der arbeitsplatzschaffenden Investitionen finanzielle Unterstützung zu gewähren.

Die Anerkennung der Financial Times sehen die Stadtväter als Steilvorlage bei der der Verwirklichung ihrer Ziele. Bestätigung dafür sei die Ankunft neuer Investoren, da auch gegenwärtig Verhandlungen mit mehreren Firmen geführt werden, die die Möglichkeiten ausloten wollen und ihr Interesse für Investitionen bekunden.

Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Iserlohn und Nyíregyháza spielte die integrative Band der Iserlohner Werkstätten, Workers Delight, auf dem Vidor-Festival. Ein Treffen mit den Ungarn in Iserlohn und ein Gegenbesuch mussten danach ausfallen. Sie sollen folgen, wenn das wieder möglich ist, sagt Marlis Gorki im Gespräch mit unserer Zeitung.

