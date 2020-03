Praller Kalender bei der Dorfgemeinschaft Rheinen

Der Lichterspaziergang der Dorfgemeinschaft Rheinen wird künftig wieder Martinszug heißen. Die Rückkehr zu dem Titel, der vor etwa zehn Jahren mit Blick auf Kinder ohne christlichen Hintergrund geändert wurde, hatten die älteren Mitglieder der Dorfgemeinschaft gefordert. Nach längerer Debatte wurde der Antrag im Rahmen der Jahreshauptversammlung positiv beschieden. Die Antragsteller begründeten ihren Vorstoß, indem sie erklärten, dass sie ihren Enkelkindern sonst keine christlichen Werte mehr vermitteln könnten.

Versammlungsmöglichkeit steht nicht in Frage

Ein weiteres Thema war der Schaden am Dach des Dorfgemeinschaftshauses. Wie bereits berichtet, war das Ganze im vergangenen Jahr während eines routinemäßigen Rundgangs mit Vertretern des Kommunalen Immobilienmanagements (KIM) aufgefallen. Durch den Schaden an dem mehr als 100 Jahre alten Bereich des Gebäudes müssen die Turngruppen im Vortragsraum üben, was ein regelmäßiges Tische- und Stühlerücken nach sich zieht. Auch ein Abriss des betroffenen Bereichs war bereits Thema beim Jahresrückblick. „Die Gespräche laufen, es werden verschiedene Möglichkeiten betrachtet und gerechnet, die Zusammenarbeit mit KIM ist gut“, sagt Vorsitzende Doris Mikus. Obdachlos werde die Dorfgemeinschaft nicht. „Wir gehen davon aus, weiter eine Versammlungsmöglichkeit zu haben. Wir planen ganz normal und schaffen Dinge an“, sagte Doris Mikus.

Sie wurde, wie Kassierer Florian Angelkorte und Beisitzer Niels Buchholz, einstimmig von den 26 anwesenden Mitgliedern wiedergewählt. Als Kassenprüfer turnusmäßig ausgeschieden ist Hans Kraus, zum Nachfolger wurde Günter Keller bestimmt. Beisitzerin Marianne Kockskämper stand nach 40 Jahren Vorstandszugehörigkeit nicht mehr zur Wiederwahl. Sie wurde von den Anwesenden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Ihr Amt wurde nicht neu besetzt.

Auch in diesem Jahr haben die Rheinener eine Menge vor. Das Osterfeuer auf Hof Mikus am Osterfeldweg am 11. April steht als Nächstes im Veranstaltungskalender. Grünschnitt kann ab Samstag, 21. März, nach vorheriger Rücksprache mit Helmut Mikus unter 02304/51132 angeliefert werden. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Eiersuche mit Bauer Mikus startet um 19 Uhr, das große Feuer brennt ab 20 Uhr.

Für den „Creativ- und Genussmarkt“ am 1. Mai haben sich sehr zur Freude von Doris Mikus bereits mehr als 20 Standbetreiber angemeldet. Besucher erwartet ein Live-Bühnenprogramm, Kindertrödel und vieles mehr.