Prototyp entfernt 50 „Gefahrenbäume“ in Iserlohn

Etwa 50 absterbende Bäume müssen an der Baarstraße in Iserlohn oberhalb des Künstler- und Museumsdorfs entfernt werden. Das macht die Firma Hauschulte-Oberdick aus Arnsberg im Auftrag vom Landesbetrieb StraßenNRW.

Iserlohn. An der Baarstraße in Barendorf müssen vor allem Eschen, die infolge von Pilzbefall absterben, gefällt werden.

In 20 Metern Höhe greift sich der „Sennebogen 728“ den Stamm der Esche. Mühelos trennt die Sägekette des Fällbaggers die Krone ab. Viel entgegenzusetzen hat der Baum in seinem verfaulten Inneren ohnehin nicht. Wie kaputt das knapp 30 Meter hohe Exemplar durch das Eschentriebsterben schon ist, wird deutlich, als Baggerführer Michael Porsch das Ganze vorsichtig nach unten befördern möchte: Teile krachen schon vorher auf die kurz gesperrte Baarstraße.

Etwa 50 „Gefahrenbäume“ hat der Landesbetrieb Straßen NRW auf den 400 Metern der B 233 in Barendorf ausgemacht, wie Andreas Berg, Sprecher der Hagener Niederlassung, auf Anfrage mitteilt. Es handelt sich neben trockenen Bäumen zum allergrößten Teil um Eschen, bei denen durch einen Pilz die Triebe absterben und dann die Krone, während der Stamm in der Mitte verfault. „Das sieht man so nicht“, erklärt Christian Hauschulte-Oberdick, Chef der gleichnamigen Arnsberger Firma, die seit Mittwoch und möglicherweise auch noch Anfang kommender Woche die Bäume im Auftrag von Straßen NRW fällt. „Aber sobald man die Stämme anpackt, löst sich das Totholz.“ Was sonst vielleicht beim nächsten Sturm hätte passieren können und eine Gefahr für Verkehr und Menschen gewesen wäre.

Das Fällen der Bäume, deren Äste über die Straße ragen, ist auch die besondere Herausforderung für die fünf in Barendorf eingesetzten Mitarbeiter. Denn zugleich soll der Verkehr auf der Hauptachse in den Norden weiter fließen. Schon so kommt es durch die unvermeidbare halbseitige Sperrung mit Baustellenampeln zu Rückstaus in beide Richtungen, und oft auch die Sümmerner Straße hoch. Nach Feierabend wird die Wanderbaustelle abgebaut. Zwischen 8 und etwa 16 Uhr aber sollte, wenn möglich, der Bereich daher am besten umfahren werden. Denn manchmal müssen die Ampelphasen auch noch verlängert werden, wenn die Fällarbeiten den Verkehr gefährden könnten.

„Da sieht man, dass die Burschen weg müssen“, sagt Michael Porsch über die Eschen, als erneut eine der Kronen nach dem Absägen auseinanderbricht und der Rest beim Transport auf die Erde einen noch stehenden Stamm quasi im Vorbeigehen mal eben spaltet. Für den 42-jährigen Porsch ist der Einsatz in Iserlohn fast ein Heimspiel: Geboren in Hemer-Bredenbruch, heute in Altena-Evingsen lebend war er mit dem „Sennebogen 728“ bisher noch nicht so nah an der Heimat im Einsatz. Seit November darf der Maschinist den weltweit einzigen, knapp eine halbe Million teuren Prototypen fahren, bei dessen Entwicklung seine Firma den Spezial-Hersteller aus Straubing unterstützt hat. 21 Meter reicht der Greifarm des 34 Tonnen schweren Baggers, mit dem trotz allem filigran gearbeitet wird. „Wir nehmen nur das an Bäumen vereinzelt raus, was nötig ist“, betont Hauschulte-Oberdick.

Zweites Leben für tote Eschen beim „Gartenfest“ am 2. Mai

Sandra Hertel wird es gerne hören. Denn die Leiterin der Städtischen Museen und damit Chefin des Künstler- und Museumsdorfes war, als sie von den Arbeiten erfuhr, schon ein wenig in Sorge um die alten Bäume an der Straße, die auch den Charakter des Dorfes prägen. Denen, die nicht mehr zu retten waren, wird indes Konrad Horsch quasi zu einem zweiten Leben verhelfen: Der Kunsttischler mit Atelier in Barendorf hat bereits signalisiert, einige der Eschen erwerben zu wollen, um daraus Objekte zu schaffen, die dann beim ersten „Gartenfest“ am 2. Mai vorgestellt werden sollen. Angesichts der Ankündigung, dass Museen bei einem Inzidenzwert unter 35 wieder öffnen können sollen, hat Sandra Hertel „ein wenig Hoffnung geschöpft“, dass die 2020 wegen Corona verschobene Premiere diesmal stattfinden kann.