Prozessstart nach Angriff auf Schützenfest in Drüpplingsen

Hagen/Drüpplingsen. Auf dem Schützenfest in Drüpplingsen soll es im vergangenen Jahr zu versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung gekommen sein.

Einem 29 Jahre alten zur Tatzeit noch in Iserlohn wohnhaft gewesenen Mann aus Berlin wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Er soll am 11. Juni gegen 1 Uhr im Rahmen des Schützenfestes Drüpplingsen auf dem in der Heidestraße 6 in Iserlohn befindlichen Parkplatz dem Zeugen zunächst mit einer circa einen Meter langen massiven Stange gegen die Stirn geschlagen haben. Nachdem dieser daraufhin bereits zu taumeln begann, soll der Angeklagte ihm erneut mit der Stange auf den Kopf geschlagen haben. In beiden Fällen soll der Angeklagte die Stange mit beiden Händen festgehalten und derart wuchtig zugeschlagen haben, dass er den Tod des Zeugen zumindest billigend in Kauf genommen haben soll.

Durch die Schläge soll der Zeuge zu Boden gegangen und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Er soll zudem stark blutende Platzwunden in der linken und in der rechten Stirnregion sowie unter der linksseitigen Platzwunde eine Impressionsfraktur des Schädeldaches samt Blutung zwischen innerer Knochentafel und Hirnhaut erlitten haben, so dass zumindest potenzielle Lebensgefahr bestanden haben soll. Die Schädeldachfraktur soll im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer im Rahmen einer Notoperation mittels einer Titanplatte geschlossen worden sein.

Weitere körperliche Auseinandersetzungen auf Schützenfest

Dem angeklagten Tatgeschehen sollen allerdings noch zwei weitere körperliche Auseinandersetzungen vorausgegangen sein, die sich ebenfalls im Bereich des Parkplatzes ereignet haben und an denen neben weiteren Personen auch der Angeklagte und der Zeuge beteiligt gewesen sein sollen.

Der Angeklagte ist bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Er wurde am 27. Juni festgenommen und befindet sich seit dem 29. Juni unter Auflagen wieder auf freiem Fuß.

Angeklagter gibt an, selbst angegriffen worden zu sein

Er soll sich nach seiner Festnahme über seinen Verteidiger dahingehend eingelassen haben, dass er und seine Freundin von dem Zeugen und vier weiteren Personen angegriffen worden seien. Um sich zu verteidigen, habe er eine Stange aufgehoben und wuchtig vor sich hin und her geschwungen. Dabei habe er einen der Angreifer getroffen. Es habe sich aber nicht um einen gezielten Schlag gehandelt. Er könne allerdings nicht ausschließen, dass es bei dem Hin- und Herschwingen der Stange zu einem zweiten Treffer gekommen sei.

Der genaue Tathergang wird letztlich erst im Rahmen der Hauptverhandlung aufgeklärt werden können. Der Zeuge hat sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. In der öffentliche Hauptverhandlung vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Hagen als 1. Schwurgericht sollen neben einem Gerichtsmediziner insgesamt 29 Zeugen vernommen werden. Die erste Verhandlung findet am Mittwoch, 22. Februar um 9.30 Uhr statt.

