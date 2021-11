Psychisch kranker Iserlohner droht mit Messer

Iserlohn. Nach einem Streit mit seiner ehemaligen Partnerin hat ein 28-Jähriger für mehrere Polizeieinsätze gesorgt.

Ein psychisch kranker Mann hat in der Nacht zu Samstag einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Laut deren Bericht hatte sich der 28-jährige Iserlohner sich am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr mit seiner 40-jährigen Ex-Lebensgefährtin lautstark in ihrer Wohnung in der Brausestraße gestritten. Zuvor sei ihm bereits am Nachmittag im Rahmen eines vorherigen Polizeieinsatzes ein Platzverweis erteilt worden. Auch dort sei es zu einem verbalen Streit zwischen dem 28-Jährigen und der Frau gekommen. Bei Eintreffen der Polizei habe er sich ein Messer an den Hals gehalten und die Beamten aufgefordert, sich zu entfernen. Die 40-jährige und die zwei ebenfalls in der Wohnung anwesenden Kinder seien aus der Wohnung geflüchtet. Der 28-Jährige sei im Haus geblieben. Mehrere Polizeikräfte hätten die Umgebung daraufhin abgesperrt. Gegen 4.30 Uhr sei es schließlich gelungen, den Mann im Treppenhaus zu überwältigen. Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn und ein Arzt hätten den 28-Jährigen in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen, so die Polizei.

