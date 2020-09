Quartiersgespräch zur Südlichen Innenstadt

Iserlohn. Zum „Quartiersgespräch Südliche Innenstadt“ lädt der Verein „Lebenswert“ am Freitag, 18. September, ab 17 Uhr in die Bauernkirche ein.

Ziel ist es, „ein gutes Miteinander“ am Fritz-Kühn-Platz zu schaffen. Nach einem gemeinsamen Start werden sich moderierte Themengruppen bilden, die sich austauschen können. Anmeldungen werden bis Freitag, 11. September, per E-Mail an info@lebenswert-iserlohn.de entgegen genommen. Mit der Anmeldung können auch Themenwünsche für die Untergruppe gesendet werden.