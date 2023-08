Radar in Iserlohn: Mehrere Raser von der Polizei angehalten

Mit dem Radar kontrollierte die Polizei in Iserlohn die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in der Hansaallee.

Iserlohn. Die Polizei kontrollierte in Iserlohn wieder die Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern. Gleich mehrere Fahrzeugführer fielen durch Rasen auf.

Die Polizei des Märkischen Kreises hat in Iserlohn wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Hansaallee waren Beamte am 23. August von 14 bis 15.15 Uhr mit dem Radar stationiert. Dabei haben sie die Daten von 160 Fahrzeugen erfasst. In 10 Fällen musste wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Verwarngeld vergangen werden. Der höchste gemessene Wert betrug 68 Stundenkilometer, obwohl dort nur 30 km/h erlaubt sind.

