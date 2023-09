Radarkontrolle in Iserlohn: Polizei verhängt Verwarngelder

Iserlohn. Die Polizei war in Iserlohn wieder mit Geschwindigkeitskontrollen beschäftigt. Mit dem Radar erwischten sie 13 Raser. Mit großen Folgen.

Die Polizei führte am Dienstag, 12. September, von 8 bis 10 Uhr Radarmessungen auf der Immermannstraße in Iserlohn durch. 56 Fahrzeuge wurden dabei erfasst. 13 von ihnen waren schneller als erlaubt unterwegs. Elf bekamen ein Verwarngeld verhängt, in zwei Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. In dem 30er Bereich war der höchste gemessene Wert 52 Stundenkilometer.

