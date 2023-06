Randale in Iserlohn: 58-Jährige schlägt Polizistin

Iserlohn. Die Iserlohnerin hatte in einem Restaurant am Danzweg unter anderem Untertassen auf Gäste geworfen.

Weil sie in einem Restaurant am Danzweg randaliert haben soll, musste eine 58-jährige Iserlohnerin am Samstagabend mit auf die Polizeiwache. Im Restaurant soll sie laut Polizei unter anderem mit einer Untertasse nach einer Angestellten und einem Gast geworfen haben. Sie verhielt sich verbal aggressiv, war stark alkoholisiert und auch sonst sehr uneinsichtig. Im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung schlug sie auf der Wache eine Polizeibeamtin und kratzte sie. Die Polizistin wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig. Die 58-Jährige schlief ihren Rausch in einer Zelle aus und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

