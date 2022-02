Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in Iserlohn angespuckt worden.

Polizei Randale in Iserlohn: Frau spuckt Polizisten ins Gesicht

Iserlohn. Spuck-Attacke auf zwei Polizisten in Iserlohn: Eine Frau (31) randalierte in ihrer Wohnung und ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen.

Eine Frau (31) aus Iserlohn ist am Dienstag in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, nachdem sie zwei Polizeibeamte angeschrien und bespuckt hat. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei wurde gegen 17.55 Uhr zur Wohnung der 31-Jährigen an der Ankerstraße gerufen, weil sie dort randalierte und bereits zuvor Nachbarn verbal bedroht hatte. Als die Beamten eintrafen, schrie sie diese unvermittelt an und rannte in ihr Wohnzimmer. Als die Polizei ihr folgte, schlug sie um sich und ließ sich nicht beruhigen, woraufhin sie von den Einsatzkräften überwältigt wurde.

Beim folgenden Transport zum Streifenwagen spuckte sie einer Polizistin und einem Polizisten ins Gesicht. Die Polizei rief einen Arzt und das Ordnungsamt hinzu, von denen die Einweisung vorgenommen wurde.

