Für einen Polizei-Großeinsatz sorgte der „Hantelmann“ am Samstag in einer Tankstelle in Iserlohn.

Polizei „Hantelmann“ randaliert erneut an Tankstelle in Iserlohn

Iserlohn. In einer Tankstelle in Iserlohn hat am Samstag der „Hantelmann“ mit Messer und Hantelscheibe bewaffnet gewütet. Die Polizei überwältigte ihn.

Für einen Großeinsatz der Polizei sorgte an diesem Samstag in Iserlohn kurz vor 11 Uhr ein Randalierer. Der „Hantelmann“ hat in der Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße gewütet.

Der 22-jährige „Hantelmann“ randalierte bewaffnet mit einem Messer und einer Hantelscheibe im Verkaufsraum der Tankstelle, schlug die Türscheibe ein und soll Weinflaschen auf einen Mitarbeiter geschmissen haben. Der Angestellte flüchtete ins Freie, während der „Hantelmann“ weiter in der Tankstelle randalierte, Weinflaschen zerstörte und hinter der Kasse wütete.

Der „Hantelmann“ schlug die Türscheibe der Tankstelle ein. Foto: stefan drees

Gegen 11.20 Uhr berichtete die Polizei auf Nachfrage, dass der Täter überwältigt worden sei und in Gewahrsam genommen wurde. Wie es mit ihm weitergeht, konnten die Beamten derweil noch nicht sagen.

Vor Weinflaschein im Verkaufsraum machte der Täter keinen Halt. Er war mit ihnen um sich. Foto: stefan drees

Der sogenannte „Hantelmann“ hatte bereits in den zurückliegenden Tagen mit vergleichbaren Taten für Schlagzeilen gesorgt, unter anderem in einer Apotheke in der Grüne. Die Tankstelle bleibt zunächst für einige Stunden für Aufräumarbeiten geschlossen.

