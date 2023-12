Raser fährt mit 111 km/h statt erlaubten 70 durch Iserlohn

Die Polizei führte in Iserlohn Geschwindigkeitskontrollen durch.

Iserlohn Die Polizei führte in Iserlohn Geschwindigkeitskontrollen durch. Über 2000 Fahrzeugdaten wurden erfasst. Mehrere Raser fielen dabei auf.

Die Polizei führte am Mittwoch, 20. Dezember, von 7 bis 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Alte Poststraße in Iserlohn durch. 2070 Fahrzeuge erfassten die Beamten. 81 von ihnen überschritten die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde in einem Maße, das ein Verwarngeld nötig machte. Gegen 20 weitere wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben. Ein Fahrzeug war dabei besonders schnell unterwegs und erreichte einen Messwert von 111 km/h.

