Raser in Iserlohn: Polizei kontrolliert mit dem Radar

Iserlohn. Die Polizei führte mehrere Radarkontrollen in Iserlohn durch und erwischte mehrere Raser. Zwei Fahrzeughalter bekamen sogar eine Anzeige.

Die Polizei war am Freitag, 8. September, in der Straße Am Westhang in Iserlohn mit dem Radargerät auf der Suche nach Rasern. 55 Fahrzeuge wurden im Zeitraum von 6.45 bis 8.05 Uhr kontrolliert. Acht Fahrzeuge waren so schnell unterwegs, dass ein Verwarngeld verhängt wurde. Zwei Fahrzeughalter bekamen sogar Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste gemessene Wert betrug 61 Stundenkilometer in dem 30er-Bereich.

+++ Lesen Sie auch: Verkehrsunfall in Iserlohn: Sachschaden nach Kollision +++

Anschließend kontrollierten die Beamten auf der Hennener Straße von 8.15 bis 10.40 Uhr insgesamt 404 Fahrzeuge. In 30 Fällen mussten Verwarngelder verhängt werden. In dem 30-er Bereich war der höchste gemessene Wert 48 Stundenkilometer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn