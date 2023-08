Raser in Iserlohn: Polizei verhängt zehn Verwarngelder

Iserlohn. In Iserlohn war die Polizei mit dem Radar unterwegs und kontrollierte die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Zehn Raser fielen dabei besonders auf.

Die Polizei führte in IserlohnGeschwindigkeitskontrollen mit dem Radargerät durch. Am Mittwoch, 30. August, waren die Beamten von 14.40 bis 17 Uhr auf der Barbarastraße im Einsatz und erfassten die Daten von 91 Fahrzeugen. In 10 Fällen musste den Fahrzeugführern wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Verwarngeld verhängt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 47 Stundenkilometer. In dem Bereich sind aber nur 30 km/h zulässig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn