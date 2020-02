Rastplatz wieder instandsetzen

Der Rastplatz für Spaziergänger im Pastoratswald an der Straße Im Scherling in Hennen soll wieder genutzt werden können.

Diese Idee versetzte die „Ruheständler“ des Männerkreises der Evangelischen Kirchengemeinde Hennen in den „Unruhestand“, als sie sich Ende Januar zum ersten Mal in diesem Jahr trafen. Hatte Pfarrerin Christine Grans doch bei diesem Treffen berichtet, dass das Presbyterium und die zuständige Forststelle damit einverstanden seien und es begrüßten, dass die ehemalige Gottesdienststätte im Hennener Pastoratswald wieder nutzbar gemacht würde.

Desolater Zustand des Kreuzes und der Bänke aufgefallen

Bereits vor längerer Zeit war dem Kreis während einer Wanderung der desolate Zustand des Kreuzes und der Sitzgelegenheiten an dem schattigen Platz aufgefallen. Es hat alles einen „sehr morbiden Charakter“, von den ehemaligen Holzbänken und dem Tisch sind unter der dicken Moosschicht nur noch die Umrisse zu erkennen. Die Mitglieder des Kreises dachten an frühere Zeiten und die dort durchgeführten Waldgottesdienste, oftmals ökumenisch, und mit anschließendem gemütlichem Beisammensein. So wurde die Idee geboren, alles wieder „aufzumöbeln“ und den stillen Ruheplatz im schattigen Eichen-und Buchenwald für die Spaziergänger zu erneuern.

Nachdem alle zuständigen Stellen einverstanden waren, trafen sich gleich Anfang Februar einige Männer unter dem alten Holzkreuz, um mit Maßband und Skizzenblock die Renovierung des Platzes zu planen.

Schon in den nächsten Tagen wurde auch an die Türen der mittelständischen Betriebe der Gemeinde im Iserlohner Norden geklopft und um Unterstützung des Vorhabens gebeten. Aufgrund der guten Nachbarschaft sind das örtliche Sägewerk Bulter, die Schreinerei Gehrmann, das Bauunternehmen Vonnahme, der Sanitärbetrieb Eck und der Dachdeckerbetrieb Röllecke sowie die Versicherungsagenturen Kilka von der Provinzial und Heckmann von der LVM bereit, das Vorhaben mit Sach- und Geldzuwendungen zu unterstützen. Die Firma Hahne und Lückel aus Geisecke wird die Anfertigung der Untergestelle für Tisch und Bänke zum Vorzugspreis übernehmen.

„Die Ruheständler“ haben mit den Arbeiten begonnen

So ist es nicht verwunderlich, dass die „Unruheständler“ bereits damit begonnen haben, die alten Tisch- und Bankfragmente zu entfernen und den Platz vom wuchernden Gestrüpp zu befreien. Auch das verwitterte Kreuz wurde schon abgebaut. Die Neugestaltung kann beginnen, sobald das bestellte Material bereitsteht. Die Männergruppe und die Evangelische Kirchengemeinde hoffen auf weitere Unterstützung durch Spender, damit schon im Frühsommer Spaziergänger im Pastoratswald unter dem Kreuz rasten können, und die Stätte wieder für Gottesdienste zur Verfügung steht.