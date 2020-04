Rathaus-Abriss in Iserlohn wird nun konkret

Nein, eine Überraschung ist der Vorschlag nicht, über den am kommenden Dienstag (21. April) im Hauptausschuss der Stadt verhandelt werden soll, vielmehr ein erster formaler Schritt hin zum Abriss von Rathaus I: Gemäß Beschlussvorlage soll die Verwaltung beauftragt werden, „das Benehmen zum Abbruch des Gebäudes Rathaus I mit dem LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) herzustellen“. Im Klartext: Die zuständige Behörde soll überzeugt werden, dass trotz des (noch) bestehenden Denkmalschutzes aufgrund des desolaten Gebäudezustandes abgerissen werden darf. In der Sache ist der Ausschuss entscheidungsbefugt.

Weitere Punkte in der Beschlussvorlage, in der die Historie des Rathauses, auch im Hinblick auf Mängel an Gebäude, Brandschutz, Boden und entsprechende Gutachten ausführlich wiedergegeben wird: Das Rathaus I soll zeitnah komplett leergezogen werden. Neben der Realschule Bömberg und dem Hansahaus seien dazu zusätzliche Ersatzräume nötig. Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Umzugsplanungen weiter voranzutreiben.

Weitere Räume sollen bei der GGT angemietet werden

Publikumsintensive Verwaltungseinheiten sollen von Rathaus I in das Rathaus II verlagert werden, namentlich unter anderem das Büro des Bürgermeisters, Bürgermeisterreferat, die Ressorts Zentrale Dienste und Finanzen, der Bürgerservice, Poststelle, EDV, Fraktionsbüros sowie Besprechungsräume. Unbenommen von dieser Belegungsplanung muss noch separat die Frage geklärt werden, welche Räume in welchen Gebäuden für die wöchentlichen Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Was bisher nicht bekannt war: Neben Hansahaus und Realschule Bömberg soll als weiterer Standort ein Teil des Gerontotechnik-Gebäudes (GGT) angemietet werden, wie es in der Vorlage heißt. Ob damit nun der Leerzug von Rathaus I wie gewünscht noch binnen der ersten Jahreshälfte 2021 vollzogen werden kann, geht aus der Vorlage nicht hervor.

Die IT-Infrastruktur soll künftig auf mehrere Standorte verteilt werden: Das Hauptsystem soll im Gebäude der Feuerwehr untergebracht werden. Eine Datenleitung zum Rathaus II besteht bereits, wo künftig die Leitungen zwischen den Standorten gewissermaßen zusammenlaufen würden. Hansahaus, Realschul-Gebäude und der hinzukommende Teil der GGT würden über gemietete „Dark-Fibre-Leitungen“ angeschlossen.

Nicht Teil der Vorlage: Die Antwort auf die Frage, wo künftig Ausschuss- und Ratssitzungen stattfinden sollen – Stadtbaurat Thorsten Grote hatte hier allerdings in der Vergangenheit schon angedeutet, dass Schulaulen oder auch der Kreistagssaal im Kreishaus an der Friedrichstraße hier mögliche Optionen wären.

„Primäres Ziel eines Rathaus-Neubaus muss es sein, ein attraktives und funktionales Arbeitsumfeld für die Beschäftigten (. . .) und gleichzeitig ein einladendes Haus für die Bürger zu schaffen“, wird in der Vorlage in die Zukunft geblickt. Die Verwaltung will nun Standortvorschläge erarbeiten und in den nächsten Sitzungen präsentieren.

Die öffentliche Sitzung findet ab 17 Uhr in den SASE-Räumen (Max-Planck-Straße) statt. Da der Ausschuss nur 16 Mitglieder (Rat: 50) umfasst, kann unter Einhaltung der nötigen Abstände getagt werden.