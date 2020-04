Rathaus bald ein „verlassener Ort“

So einfach, so unspektakulär: Ohne große Diskussionen und nach nur wenigen Redebeiträgen ist der zeitnahe Leerzug des Rathauses I beschlossene Sache. Einzig die Linken enthalten sich im entscheidungsberechtigten Hauptausschuss am Dienstagabend der Stimme. Somit wird der Verwaltungshauptsitz bald ein „Lost Place“ („verlassener Ort“) sein. Weiterhin werden Gespräche mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe aufgenommen. Bislang steht der Denkmalschutz dem von der Stadt präferierten Abriss noch im Wege.

Angesichts der Corona-Pandemie mahnt Oliver Ruhnert von den Linken mit Blick auf die weiteren Planungen: „Wir werden noch weniger Geld haben als vor der Krise. Wir sollten eine Nummer kleiner denken. Und zwar schleunigst.“ Da laut Gutachten nur ein Drittel des Rathaus-Areals gefährdeter Bereich sei, solle das Gebiet für einen Neubau eine Option bleiben.

Stadtbaurat Thorsten Grote erklärt, dass dies im weiteren Verfahren auch durchaus eine Möglichkeit sei. Zumal das Areal für Investoren aufgrund der Altlasten im Untergrund unattraktiv ohnehin sein könnte. Letztlich sei das Weitere eine Frage der Finanzen.

Hans Immanuel Herbers (UWG-Piraten) fordert, nun schleunigst eine Grundsatzentscheidung über den künftigen Rathaus-Standort herbeizuführen. „Wir können nicht auf die Wahlen oder das Ende der Krise warten.“ Auch zu Abstrichen ist Herbers nicht bereit, das neue Rathaus müsse modernsten Ansprüchen genügen.

Um einen Neubau geht es heute allerdings noch nicht. Neben erwähnten Punkten ist es nun außerdem beschlossen, dass publikumsintensive Verwaltungseinheiten in Rathaus II verlagert werden, darunter unter anderem der Bürgerservice, der zentral bleiben soll.

Seltene Einigkeit von FDP und Linken bei einem Punkt

Für Widerspruch und damit seltene Einigkeit zwischen Linken und FDP sorgt dann das Ansinnen der Verwaltung, ihre „Social Media“-Aktivitäten auszuweiten. Der Haken: Für die Aufgabenwahrnehmung sollen für das laufende Jahr zwei zusätzliche Vollzeitstellen eingerichtet werden. Kostenpunkt: 172.000 Euro. In dem Beschlussvorschlag ist außerdem von 20.000 Euro Sachkosten die Rede.

Oliver Ruhnert (Linke) begrüßt zwar grundsätzlich die Ausweitung der Aktivitäten im Netz, weist aber darauf hin, dass in der Presseabteilung der Stadt vier Personen arbeiten würden, beim Stadtmarketing sechs. Es müsse auch mit dem vorhanden Personal gehen, zumal größere Städte für die gleichen Aufgaben weniger Leute hätten.

„Mir fehlt da Fleisch am Knochen“, kritisiert Dr. Bernd Volker Dresp (FDP) die aus seiner Sicht zu hohe Investitionssumme. „Da muss es erst mal ein Konzept geben.“

„Es ist der richtige Zeitpunkt für eine solche Investition“, meint dagegen CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges. „Wir müssen diesen Bereich neu aufstellen.“

„Wir haben diese Leute im Rathaus nicht“, wirbt auch Kämmerer Michael Wojtek dafür, sich Expertise von außen zu holen. Am Ende werden die Stellen gegen FDP und Linke bei Enthaltung der Blauen beschlossen.

Weiterhin beschließt der Ausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet „Ehemalig Hänsel Textil“. Einen Anteil von 25 Prozent Sozialwohnungen soll es hier geben. Weitere Bausteine der Planung sind die Entwicklung als sogenanntes urbanes Gebiet zur besseren Flächennutzung, eine Verpflichtung zur Dachbegrünung sowie zur Nutzung von Solarenergie.