Raubüberfälle in Iserlohn: Polizei nimmt Verdächtige fest

Iserlohn. Die Polizei hat in Iserlohn ein Trio festgenommen, das für mehrere Raubüberfälle verantwortlich sein soll. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz.

Drei Männer, die für Raubüberfälle in und um Iserlohn verantwortlich sein sollen, sind am Donnerstag festgenommen worden. Mit Spezialeinheiten griff die Polizei die 22, 24 und 46 Jahre alten Verdächtigen gegen 15.40 Uhr an und in einem Mehrfamilienhaus an der Wallstraße auf, berichtete die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises am Abend.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung sowie eines Fahrzeugs wurden Beweismittel sichergestellt. Für welche Raubdelikte die Gruppe konkret verantwortlich ist und welcher Verdächtige an welchem Überfall beteiligt war, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen weiter.

In den vergangenen drei Wochen hatte es in Iserlohn, Menden und den Nachbarorten insgesamt acht Überfälle auf Tankstellen und andere Geschäfte gegeben. Zuletzt war am Mittwoch eine Drogerie am Alten Rathausplatz in Iserlohn ausgeraubt worden. Dabei hatten die Täter die Mitarbeiter jedes Mal mit einer Schusswaffe bedroht.

Wegen einer ähnlichen Tat in Hemer war erst am Mittwoch ebenfalls ein Verdächtiger festgenommen worden.

