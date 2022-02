Iserlohn: Bewaffneter Raubüberfall auf Drogeriemarkt

Die Polizei in Iserlohn fahndet nach einem Räuber, der einen Drogeriemarkt überfallen hat.

Iserlohn. Wieder hat ein bewaffneter Täter in Iserlohn ein Geschäft überfallen. Dieses Mal traf es einen Drogeriemarkt am Alten Rathausplatz.

Bewaffneter Raubüberfall am Alten Rathausplatz in Iserlohn: Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr hat ein unbekannter Täter einen dortigen Drogeriemarkt betreten. Er erweckte den Eindruck, als ob er eine Kleinigkeit kaufen wolle. Als die Kassiererin deshalb die Kassenschublade öffnete, bedrohte er laut Polizei die 31-Jährige mit einer Schusswaffe.

Er forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Hier stieg er offenbar in einen beigefarbenen Pkw, vermutlich mit MK-Zulassung, und fuhr davon. Im Fahrzeug saß nach Erkenntnissen der Polizei eine weitere männliche Person.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,70 Meter groß, normale Statur, braune Augen, Drei-Tage-Bart. Der Mann trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kassiererin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter Tel. 02371/9199-0.

