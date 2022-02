Auch SEK-Beamte kamen bei den Durchsuchungen in Letmathe und an anderen Orten zum Einsatz (Symbolfoto).

Durchsuchungen Razzia in Letmathe: Polizei sprengt Drogenhändler-Bande

Letmathe. Der Polizei ist ein Schlag gegen eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler aus Iserlohn gelungen. Betäubungsmittel und Geld wurden beschlagnahmt.

Bei Durchsuchungen in Letmathe und anderen Orten hat die Polizei am Donnerstag mehrere Kilogramm Drogen und eine fünfstellige Bargeldsumme beschlagnahmt. Neun Personen im Alter von 25 bis 35 Jahren, denen unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, wurden zunächst durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen.

Wegen fehlender Haftgründe wurden die Beschuldigten bis zum Donnerstagmittag aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Das berichten die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises und die Staatsanwaltschaft Hagen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Durchsucht wurden insgesamt neun Objekte in Letmathe, Hohenlimburg, Nachrodt und Dortmund. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen in ihrer Mitteilung nur von Iserlohner Stadtgebiet, nach Informationen unserer Redaktion war es eine Kleingartenanlage in Letmathe, die durchsucht wurde.

Dabei kamen am Donnerstagmorgen auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos zum Einsatz. Eine Gartenlaube in Letmathe diente als Depot für die beschlagnahmten Drogen.

