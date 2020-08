Reformierte Kirche in Iserlohn: Ort der Begegnung und Ruhe

Sie wollen weiter Leben in die Reformierte Kirche bringen: Die Ehrenamtlichen der Versöhnungs-Kirchengemeinde machen mit einem Blumenstand auf den Ruhepol in der Innenstadt aufmerksam.

Iserlohn. Ein Ruhepol im hektischen Alltag – das soll die Reformierte Kirche sein. Eine Blumen-Aktion sollte jetzt auf die Kirche aufmerksam machen.

Während in der Fußgängerzone der Wahlkampf tobt, ist es in der Reformierten Kirche ganz ruhig. Und auch sehr viel kühler als an diesem Sommertag auf der Wermingser Straße. Die Ehrenamtlichen der Reformierten Kirche öffnen regelmäßig die Räumlichkeiten – um innezuhalten im hektischen Treiben. Mit einem Blumenstand machen die Damen am Samstag auf diese Möglichkeit aufmerksam: Frisch gesteckte Sträuße und Blumenkränze, die die Ehrenamtlichen in ihren eigenen Gärten herangezogen haben und für eine kleine Spende abgeben, um die Reformierte Kirche zu unterstützen.

„Uns ist es wichtig, die Passanten auf diese Möglichkeit zur Einkehr aufmerksam zu machen“, erklärt Karin Schimmel, die als Ehrenamtliche die Öffnungszeiten der Stadtkirche möglich macht. Die Menschen, die an diesem Rückzugsort einkehren, sind grundverschieden. Alt und Jung seien hier ebenso willkommen, wie Menschen unterschiedlicher Konfessionen und auch Tiere. Oft begegnen die Ehrenamtlichen auch Iserlohnern, die regelmäßig an der Reformierten Kirche vorbeikommen, aber noch nie eingetreten sind. Ob sich umschauen, über das Gebäude informieren, beten oder einfach nur innehalten – für all das steht das Gebäude offen. „Wir wollen ein Ort der Begegnung sein“, erklärt die Ehrenamtliche Bettina Pelters, die oft auch ihren Hund mitbringt.

Intensives Programm durch Coronavirus ausgebremst

Nachdem im vergangenen Winter die Krippe Asyl in der Reformierten Kirche gefunden hatte, sei das Programm sehr intensiv gewesen, berichtet Karin Schimmel: Ausstellungen, Andachten und die regulären Öffnungszeiten. Corona habe das ausgebremst. Umso größer ist jetzt die Freude bei dem Team der Ehrenamtlichen, wieder Menschen mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen begrüßen zu können.

Eine Frau, die nach der Arbeit vorbeischaut, zeigt sich dankbar: „Hier kann ich nach der Hektik zur Ruhe kommen und Angesicht zu Angesicht mit meinem Herren ins Gespräch treten.“ Bettina Pelters und Karin Schimmel hoffen, mit unterschiedlichen Aktionen und visuellen Meditationspunkten die Neugierde der Iserlohner zu wecken und die Reformierte Kirche weiter „lebendig“ zu gestalten.