„Restart“ der Radtouren der ADFC Iserlohn

Iserlohn. Es ist soweit. Im Juli gibt es beim ADFC Iserlohn den „Restart” des wegen der Corona-Lage ausgesetzten Radtouren-Programms 2020.

Los geht es schon am morgigen Mittwoch um 19 Uhr mit dem traditionellen ADFC-Treff für Rad-Begeisterte im Restaurant Haus Schroter, bei dem die anstehenden Touren besprochen und so umgeplant werden, dass sie unter Corona-Regeln durchgeführt werden können. Auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen.

Los geht’s am Samstag, 4. Juli, mit der ersten geführten Tour. Tour-Guide Martin Isbruch lädt um 11 Uhr ab Kalthof-Center zu einer 60-Kilometer-Runde „Um die Ruhrseen” ein. Schon am 5. Juli bittet Dieter Aulich um 10 Uhr ab Barendorf zur gemütlichen 40-Kilometer-Sonntagstour. Doris Nenast führt ihre Tour am Donnerstag, 9. Juli, über mittelschwere 55 Kilometer „Auf und ab rund um Fröndenberg”. Der Start ist um 10 Uhr in Barendorf.