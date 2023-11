Rettungshubschrauber landet am Sportplatz Sümmern

Ein Rettungshubschrauber ist am Samstagnachmittag in Sümmern gelandet (Symbolbild).

Sümmern Nach ersten Angaben der Feuerwehr gab es einen Sportunfall und eine Person muss in eine Klinik geflogen werden.

Am Samstag ist gegen 15 Uhr nach ersten Angaben der Feuerwehr am Sportplatz in Iserlohn-Sümmern ein Rettungshubschrauber gelandet. Grund ist offenbar eine schwere Sportverletzung. Eine Person muss wohl in eine Klinik geflogen werden. Genaueres könne noch nicht mitgeteilt werden, so der Sprecher der Feuerwehr gegen 15.10 Uhr.

