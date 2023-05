Der Rettungshubschrauber Christoph 8 hat den Patienten in eine Lüdenscheider Klinik geflogen.

Blaulicht Rettungshubschrauber landet für Notfall in Iserlohn

Iserlohn. Ein Rettungshubschrauber musste in Iserlohn landen. Das war der Grund.

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Iserlohner in die Klinik geflogen werden. Um 11.39 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zum Absichern einer Rettungshubschrauberlandung alarmiert. Nach einem internistischen Notfall musste ein Patient in eine Lüdenscheider Klinik geflogen werden. Der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen landete auf einer Wiese an der Königsberger Straße.

+++ Lesen Sie auch: Funkloch: Iserlohnerin kann nach Unfall keine Hilfe rufen +++

Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst konnte der Rettungshubschrauber nach etwa 20 Minuten mit dem Patienten wieder abheben, berichtet die Feuerwehr. Die Königsberger Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Durchfahrtsverkehr gesperrt.

+++ Weitere Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn