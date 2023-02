Rind nach Unfall verendet, Fahrer aus Iserlohn unverletzt

Auf der B229 in Neuenrade ist ein Viehtransporter umgekippt. Der Fahrer aus Iserlohn blieb unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Viehtransporter ist heute Morgen auf der B229 ein Rind verendet. 14 weitere an Bord befindliche Tiere überlebten. Der LKW-Fahrer aus Iserlohn (54) blieb unverletzt.

Er war zuvor in Richtung Balve unterwegs. Nach eigenen Angaben soll gegen 6.15 Uhr eine Gruppe Rehe die Straße von links nach rechts überquert haben. Bei einem Ausweichmanöver geriet der Iserlohner in die Bankette, kippte in der Ortslage Blintrop um und blockierte die gesamte Straße.

Bundesstraße stundenlang gesperrt

Ein Abschleppunternehmen richtete das Fahrzeug samt Anhänger wieder auf. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Es entstand nach erster Schätzung ein hoher fünfstelliger Flur- und Sachschaden.

