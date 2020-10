Ring Florian Geyer: „Wir finden hier Freunde fürs Leben“

Iserlohn. Iserlohner Pfadfinder trotzen der Pandemie und machen mit Hygienekonzepten (fast) alles möglich. Aber was macht das Pfadfinder-Sein so besonders?

„Schön, dass du da bist, und denk dran, die Maske bis zum Platz aufzulassen“, begrüßt Gruppenführerin Miri Katharina vor den Toren des Pfadfinderheims des Rings Florian Geyer an der Bremsheide. Gemeinsam laufen sie in den großen Aufenthaltsraum, in einem anderen Bereich des Heims ist wildes Jungengeschrei zu hören. Normalerweise sind zwei bis drei Gruppen gleichzeitig am „Horst“, aktuell ist aber alles anders. Auch die Begrüßungsrunde von Katha, Zoe, „donner“, Emilia, Sophie, Kristin und Miri fällt deshalb anders als gewohnt aus. „Normalerweise fassen wir uns für unser Allzeit bereit an den Händen, das geht jetzt natürlich nicht“, erklärt Miri. Aber Not macht erfinderisch: Der Gruß wurde umgewandelt und funktioniert jetzt auch ohne Berührung.

Jeden Dienstag trifft sich am späten Nachmittag die Gilde „Merope“ – und das auch zu Corona-Zeiten, nur eben etwas anders als noch zu Beginn des Jahres, wie die Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren erzählen. Viele von ihnen sind schon seit vielen Jahren Pfadfinder, die meisten sind im Alter von sechs bis acht Jahren bei der Gilde gelandet – und geblieben. Und wie das so ist, wird gequatscht und gelacht, über die Eltern, die Schule und alles andere. „Wir finden hier Freunde fürs Leben“, sagt Zoe und findet Zustimmung bei ihren Freundinnen. „Zumindest wird hier eine ganz andere Grundlage geschaffen, als zum Beispiel in der Schule“, ergänzt Miri.

Skandinavien-Fahrt der Gilde „Merope“ musste coronabedingt ausfallen

Eigentlich war das Jahr der Pfadfinderinnen durchgeplant: Eine gemeinsame Fahrt nach Skandinavien, die Heimabende reihum verteilt – das Thema Nachhaltigkeit sollte besonders im Mittelpunkt stehen. „Wir haben ökologisches Deo hergestellt“, erinnert sich Kristin. Dann ging der Bau eines großen Bienenhotels los.

Und dann kam Corona. Erst setzte der Ring seine Treffen zwei Wochen lang aus, dann wurde klar: So schnell geht das nicht vorbei. Also folgte, wie in vielen anderen Bereichen auch, quasi eine Digitalisierung der Pfadfinder. Online trafen sich die Gruppen zu den üblichen Zeiten erst im Online-Telefonat, später dann im Videochat. Ganz von ungefähr kam die Idee nicht, erklärt „Fisch“, der eigentlich Marcel heißt und für die Organisation der Jungsgruppen zuständig ist: „Über kurz oder lang wollten wir einen Punkt zum Austausch schaffen, aber das ganze Heimabende online stattfinden, war natürlich nicht geplant.“

Kochen, Sport und Spiele standen bei virtuellen Heimabenden auf dem Programm

Es wurde gemeinsam gekocht, gespielt, Sport getrieben und die mythologische Geschichte von „Merope“ ergründet. Mit ihrer Aktion „Glück zum Mitnehmen“ erhielten die Mädels sogar über 300 „Gefällt mir“-Angaben in einer lokalen Facebook-Gruppe, ein Hörspiel, das sie für einen Wettbewerb des Pfadfinder-Bundes aufgenommen hatten, gewann in einer Umfrage den ersten Platz. Und auch das Nähen haben die Mädchen gelernt.

„Allzeit bereit“ auch in Corona-Zeiten: Fisch (links) und die Mädels der Gilde Merope zeigen sich erfinderisch, um den Pfadfinder-Alltag pandemie-gerecht zu gestalten. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Erfolgreiche Zeiten, trotz Corona, die die „Merope“-Pfadfinderinnen noch enger zusammengeschweißt haben. Die Freude, sich wieder am Hombruch treffen zu können, war riesig, es gab viel nachzuholen, berichtet Miri. Essen steht bei den Mädels immer hoch im Kurs. „Wann machen wir endlich wieder Stockbrot?“, fragt Zoe. Auch die anstehenden Fahrten, die Mädelschaftsfahrt, ein Wochenende der Gilde an der Brackeler Hütte oder die Ringrunde sorgen für willkommene Abwechslung – zu lange mussten sie darauf verzichten.

Ans Aufhören haben die „Merope“-Mädels dabei aber noch nie gedacht. „Die Frage hat sich einfach nie gestellt“, berichtet Miri. Im Gegenteil: Mittlerweile sind die Mädels alt genug, um nach einer Gruppenleiterschulung selbst eine Gilde mit jüngeren Pfadfinderinnen zu gründen. Konkrete Pläne gebe es noch nicht, aber Kristin und „donner“ sind sich sicher: „Wir wollen das auf jeden Fall machen.“

Lust auf Lagerfeuer?

Die Mädchen-Gruppen Hera (neun bis elf Jahre) und Nike (sechs bis acht Jahre) sowie die Jungen-Gruppe Acala (neun bis elf Jahre) sind neu gestartet und suchen noch Mitglieder.

Weitere Infos über den Ring Florian Geyer, die neuen Gruppen und Möglichkeiten für „Schnupper-Heimabende“ gibt es per Mail an webmaster@pfadfinder-iserlohn.de, via Instagram (@pfadfinder_iserlohn) oder www.pfadfinder-iserlohn.de.