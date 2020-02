Ring könnte gesperrt bleiben

Der Kurt-Schumacher-Ring könnte dauerhaft für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. „Grundsätzlich hält die Verwaltung ein Aufrechterhalten der Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings für möglich“, heißt es dazu in einer Informationsdrucksache, die am 25. Februar im Verkehrsausschuss (Ratssaal, 17 Uhr) diskutiert werden soll.

Wie berichtet, war es in der Nacht auf den 2. Dezember in einem Haus am Kurt-Schumacher-Ring zu einem Brand gekommen. Seither ist der Bereich zwischen dem Kreisverkehr Hohler Weg/An der Schlacht bis zur Straße Am Bilstein für den Fahrzeugverkehr gesperrt. „Die Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings hat bisher nicht zu deutlich erkennbaren Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes auf dem Theodor-Heuss-Ring geführt“, heißt es in der Drucksache weiter.

Kurios: Politischer Beschluss von 2016 offenbar ignoriert

Auch in Zukunft soll der Kurt-Schumacher-Ring für den Bus-, den Lieferverkehr, Radfahrer, Taxi- und Anliegerverkehr weiterhin durchgängig befahrbar bleiben. Für den Fall, dass ein Beschluss zur Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings gefasst würde, plant die Verwaltung, die Durchfahrt durch den Abschnitt zwischen Bilstein und Mühlentor einzig für Kfz-Verkehr zu sperren.

Die Verwaltung betont in diesem Zusammenhang, dass auch die Ergebnisse der Schillerplatz-Planung noch zu berücksichtigen seien, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Rücknahme der Unterbrechung am Kurt-Schumacher-Ring führen könnten.

Mit der Maßnahme, heißt es in der Drucksache, wolle man auch das Ziel im Auge behalten, den Kurt-Schumacher-Ring langfristig umzugestalten und städtebaulich aufzuwerten. Dies dürfte durchaus auch im Sinne der IGW sein, die sich seit langem bemüht, die Südliche Innenstadt weiter aufzuwerten.

Kurios: Einen politischen Beschluss, für eine Probezeit von sechs Monaten den Kurt-Schumacher-Ring für den Individualverkehr zu sperren, hatte es im Verkehrsausschuss bereits am 31. Mai 2016 gegeben.

Manuel Huff (Linke), der damals, als wegen des Baus der Kreisverkehre ohnehin gesperrt war, den Vorschlag gemacht hatte, wundert sich noch heute: „Dass so etwas beschlossen und schlicht nicht umgesetzt wird, ist seltsam.“

Für den Fall, dass ein Beschluss zur Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings gefasst würde, plant die Verwaltung eine entsprechende Beschilderung. Außerdem wäre die Ausfahrt von der Bohnenstraße in den Kurt-Schumacher-Ring zu ändern, verbunden mit einem geringfügigen baulichen Eingriff, um das Linkseinbiegen in den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Baarstraße zu ermöglichen. Aufgrund der bestehenden Abhängigkeiten von anderen Planungen seien darüber hinaus keine weiteren kurzfristigen baulichen Lösungen vorgesehen, heißt es. Für den Fall, dass die Sperrung langfristig aufrechterhalten bliebe, kündigt die Verwaltung an, zu gegebener Zeit ergänzende bauliche Maßnahmen vorzuschlagen.