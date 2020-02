Ring-Sperrung erhitzt die Gemüter

Die von der Verwaltung angeregte mögliche dauerhafte Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings, der seit Dezember wegen eines Brandes abgeriegelt ist, erhitzt die Gemüter: Rund 150 Mal wurde ein Facebook-Post mit dem entsprechenden Artikel der Heimatzeitung kommentiert.

Wie berichtet, soll der Kurt-Schumacher-Ring für den Bus-, den Lieferverkehr, Fahrrad-, Taxi- und Anliegerverkehr weiterhin durchgängig befahrbar bleiben. Für den Fall, dass ein Beschluss zur Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings heute im Verkehrsausschuss gefasst würde, plant die Verwaltung, die Durchfahrt durch den Abschnitt zwischen Bilstein und Mühlentor einzig für den Individual-Verkehr zu sperren.

Der überwiegende Großteil der Facebook-Kommentarschreiber sieht die Sperrung dabei kritisch – wohl aus eigener Betroffenheit heraus: „Das ist keine gute Idee, da ich ständig Umwege fahren muss, um nach Hause zu kommen. Und wir sollten an die Umwelt denken“, schreibt eine Frau.

„Hat sich jemand mal die Verkehrsbelastung dadurch am Bahnhof angeguckt zu den Stoßzeiten? Ein Riesenstau und zehn Minuten länger zur Arbeit und zurück“, schreibt eine weitere Nutzerin.

Facebook-Stimmungsbild ist nicht repräsentativ

„Eine der schlechtesten Ideen überhaupt. Wer aus beruflichen Gründen zum Parkhaus in die Altstadt muss, muss einen Umweg fahren. Nach dem Feierabend ist es entweder Richtung ZOB oder Bahnhof grausam. Ich hab Verständnis, wenn es da gesichert werden muss. Aber dann bitte die Arbeiten erledigen und die Straße öffnen“, schreibt eine weitere Frau.

„Dann kann der Kreisverkehr in der Altstadt ja wieder beseitigt werden. Der wird ja dann nicht mehr benötigt“, denkt ein anderer Nutzer über den eigentlichen Streitpunkt hinaus.

Vereinzelt gibt es auch andere Stimmen: „Definitiv eine gute Idee. Noch etwas ungewohnt, aber gut. So kann die Innenstadt erweitert werden. Und Stau am Bahnhof kenne ich auch vorher.“ Aber genügend Leute würden sowieso immer etwas zum Jammern finden.

Trotz der vermeintlich eindeutigen Tendenz auf Facebook lohnt ein genauer Blick. Von den 98 Personen, die den „Like“-Button drückten, versahen 46 ihre Meinungsbekundung mit einem positiven und somit zustimmenden Smiley, 43 mit einem negativen. Ein repräsentatives Stimmungsbild lässt sich hier also kaum ableiten – ebensowenig wie von Facebook allgemein.

In einem Schreiben an die Heimatzeitung meldet sich am Montag auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Rolf Kaiser (SPD), zu Wort: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir eine Sperrung des Kurt-Schumacher-Rings nicht vorstellen“, schreibt er. „Wir müssen den Abschluss der Planung und Baumaßnahmen in der Innenstadt abwarten.“

Dann müsse über eine neue Verkehrsführung über alle Ringe nachgedacht werden. Das Ziel, den Individualverkehr aus der Innenstadt heraushalten, habe jetzt schon Priorität. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre aus Sicht von Kaiser, den ÖPNV durch die Schaffung eines kostenlosen Ring-Verkehrs attraktiver zu gestalten. Eine erste Maßnahme in diese Richtung sei eine angedachte Ringbuslinie, die die Innenstadt und innenstadtnahe Quartiere besser mit dem Seilerseegebiet verknüpfen soll – heute ebenfalls Thema im Ausschuss.

„Politik und Verwaltung sollten mit Sorgfalt und Bedacht über ein neues Verkehrskonzept zu gegebener Zeit nachdenken und jetzt keine voreiligen Beschlüsse fassen“, schreibt Kaiser noch. Da Schillerplatz, der mögliche Abriss und Neubau des Rathauses und anderes in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, erscheint die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Ausschussmitglieder heute dieser Sichtweise anschließen werden.