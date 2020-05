Rollierend durch Corona

Eine eigentümliche Stimmung sei es derzeit an ihrer Schule, sagt Ute Neugebauer. 174 Zehntklässler haben vor zwei Wochen an der Hemberg-Realschule den Unterricht wieder aufgenommen, um sich auf ihre Abschlussprüfungen, die in der kommenden Woche starten, vorzubereiten. Allerdings müssen sie ihre letzten Schulwochen ohne Abschlussfahrt und Abschlussfeier, dafür aber in Kleingruppen mit Masken und 1,5 Metern Abstand zu ihren Freunden verbringen. Das kann man schon eigentümlich nennen.

Bisher laufe aber von der Schülerseite aus alles sehr gut, sagt Ute Neugebauer, Leiterin der Realschule. Manchmal müsse man schon mal ermahnen, weil die Schüler die Abstandsregelung einfach vergessen. Grundsätzlich gebe es mit der genauen Taktung der reduzierten Stunden in halbierten Klassen und der Vermeidung von unnötigen Begegnungen der Lerngruppen aber keine Probleme. Viel problematischer sei die Situation der Lehrer. Rund die Hälfte des Kollegiums gehöre wegen Vorerkrankungen oder ihres Alters zur Risikogruppe und sei vom Unterricht befreit. Die andere Hälfte muss nun alles auffangen: Mathe, Deutsch und Englisch für alle Zehner, die vor den Prüfungen stehen.

Am Montag tritt nun die zweite Phase der Schulöffnungen in NRW in Kraft, mit dem sogenannten rollierenden Verfahren an den weiterführenden Schulen, die keine Oberstufe haben. Rollierend heißt, dass an jedem Tag – je nach Größe der Schule – nur ein oder zwei Stufen unterrichtet werden, um die Anzahl der Schüler, die gleichzeitig die Schule besuchen, zur Gewährleistung der geltenden Abstandsregeln möglichst klein zu halten. Wie genau das umgesetzt wird, kann und muss jede Schule für sich selbst regeln. Vorgaben gibt es dazu nicht. Die Realschule Hemberg beispielsweise wird in der kommenden Woche neben den Zehnern erst nur die Neuner unterrichten, die ja ebenfalls einen Abschluss anpeilen und als einzige Stufe sitzen bleiben können. Deren Unterrichtung hat also Vorrang. Allerdings auch nicht zeitgleich mit den Zehnern, so dass ganz konkret am Montag und Freitag die Neuner und an den übrigen Tagen die Zehner dran sind.

In der übernächsten Woche kommen nach und nach die übrigen Stufen hinzu, so dass am Ende, wenn die Zehner ihre Prüfungen hinter sich haben, die Stufen fünf bis neun jeweils einen eigenen Tag in der Woche bekommen, an dem alle anderen frei haben. Die genaue Ausarbeitung dieses komplizierten Plans unter Hygiene- und Abstandsregeln bis zu den Sommerferien sei aber noch in der Schwebe, sagt Ute Neugebauer und erinnert noch einmal daran, dass diese Regelung eine ziemliche Herausforderung für das verbliebene Kollegium sei. Denn das „Home-Schooling“ läuft für die anderen Klassen ja weiter.

Eine Nummer kleiner aber prinzipiell ganz ähnlich läuft es an der Martin-Luther-Hauptschule. Drei zehnte Klassen mit insgesamt 59 Schülern hat Schulleiter Oliver Dege hier seit zwei Wochen im Unterricht. Am Montag kommen die übrigen Klassen hinzu, wobei der neunte Jahrgang derzeit nur 31 Schüler umfasst. Dege kann daher täglich auch zwei kleinere Stufen zusammenfassen, obwohl natürlich auch bei ihm die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen und maximal 13 Jugendliche in einen Raum dürfen. Was im Übrigen einer der wenigen positiven Nebeneffekte sei: Der Unterricht in den Kleingruppen sei viel ruhiger und entspannter als sonst. Und auch die Hygiene-Regeln würden von den Schülern sehr gut befolgt. Unangenehme Vorfälle habe es bisher nicht gegeben – bei den Zehnern wohl bemerkt. „Die siebener und achter, die ab Montag kommen, können da durchaus problematischer sein.“

An der Gesamtschule am Seilersee, die dritte Iserlohner weiterführende Schule ohne Oberstufe, war es bis gestern hingegen noch ganz ruhig, weil die neue Schule noch keine Abschlussklasse in der Stufe zehn hat und dementsprechend noch gar keine Kinder unterrichtet hat. Dafür sei der Home-Unterricht durch die nahezu vollständige Abdeckung der Schüler mit eigenen Schultabletts im Grunde nach Plan weitergelaufen, sagt Schulleiter Daniel Asmuth. Ab Montag geht es auch hier rollierend los, wobei auch Daniel Asmuth aufgrund der Größe der Schule immer zwei Jahrgänge parallel begrüßen kann. Allerdings möchte er nicht täglich rollieren, sondern den Jahrgängen immer drei Tage am Stück gönnen – das sei für die Beziehungsebene und das Wieder-Reinkommen einfach besser.

Nicht nur der Unterricht, auch das Schulleben steht still

Es bleibt also sehr spannend und immer wieder neu an den Schulen – was gute und auch schlechte Seiten hat. „Wir haben sehr viel gelernt in den vergangenen Wochen“, sagt Ute Neugebauer und meint vor allem den großen Schritt bei der Digitalisierung des Unterrichts. Und zwischenmenschlich spürt sie eine ganz neue Nähe und Wertschätzung: „Die Kinder vermissen uns tatsächlich – und wir sie auch.“ Auf der anderen Seite sei es nicht nur der Unterricht, der weitgehend stillstehe, sondern auch das Schulleben. Schule heißt schließlich auch Öffnung, Kooperation und Vernetzung mit der Stadt. Das „Omi-Projekt“, bei dem Realschüler Besuchsdienste im Altenheimen übernehmen, liegt beispielsweise auf unbestimmte Zeit auf Eis. „Ich befürchte, dass dieses Projekt auch nach den Sommerferien nicht weitergeführt werden kann und unter Umständen ganz stirbt.“

So geht es an den Schulen mit Oberstufe weiter

An den weiterführenden Schulen mit Oberstufe startet das rollierende Verfahren mit allen Klassen erst am 25. Mai. An den Gymnasien wird ab kommenden Montag die Stufe Q1 in halbierten Kursen für zwei Wochen am Stück unterrichtet. Berührungspunkte mit den Abiturienten (Q2), die ihre Prüfungen in anderen Räumen, unter anderem auch in den Sporthallen, ablegen, soll es nicht geben. An der Gesamtschule Iserlohn am Nußberg startet zusätzlich zu den Abiturienten und den Zehnern am Montag die Stufe 12 – ebenfalls in halbierten Kursen und verkürzter Unterrichtszeit. Wegen der zwei Schulstandorte prüft die Gesamtschule, ob das rollierende Verfahren mit den unteren Jahrgängen schon früher als am 25. Mai starten kann.