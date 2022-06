Rotary-Club Iserlohn präsentiert neues Vorstandsteam

Iserlohn. Der Rotary-Club Iserlohn-Waldstadt hat einen neuen Präsidenten und viel vor.

Ämterwechsel beim Rotary-Club Iserlohn-Waldstadt: Dipl.-Ing. Michael Jochheim ist der neue Präsident des heimischen Service-Clubs. Er löst damit Sparkassenvorstand Thomas Nagel ab, der turnusgemäß nach einem Jahr die Führung weitergibt. Vizepräsident wird der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dirk Jedan.

Präsident Jochheim präsentierte seinen neu zusammengestellten Club-Vorstand ganz bewusst „mitten im Grünen“, und erklärte dazu: „Das zudem von der Stadt Iserlohn freundlicherweise zur Verfügung gestellte neue Stadt-Logo verkörpert passend auch die Philosophie unseres Vorstandsteams. Wir wollen in unserer Heimat, eben der ,Waldstadt’ Iserlohn, verstärkt soziale Aufgaben unterstützen. Dazu soll beispielsweise gehören, dass wir – in enger Abstimmung mit der Stadtförsterin Julia Borghoff und der Iserlohner Feuerwehr – ein besonderes Rettungsleitsystem im heimischen Stadtwald entwickeln und umsetzen wollen. Dadurch soll bei Not- oder Unfällen schnelle und effiziente Hilfe für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer durch professionelle Kräfte ermöglicht werden.“

Natürlich aber werde auch weiterhin das seit über 20 Jahren bewährte Integrationsprojekt „Sprache verbindet“ vom Rotary Club Iserlohn-Waldstadt fortgeführt. Zudem wird dieses Angebot, das bislang vor allem Kinder im Vorschul- und Grundschulalter im Fokus hatte, mit gezielten Sprachförder-Maßnahmen für jugendliche Geflüchtete aus der Ukraine in Iserlohn erweitert.

