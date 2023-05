RTL dreht für „Schwiegertochter gesucht“ in Iserlohn

Iserlohn. Single-Damen aufgepasst: RTL dreht in Iserlohn für die Sendung „Schwiegertochter gesucht“. Dabei scheint Wurst eine wichtige Rolle zu spielen.

Eine überraschende Sichtung gab es am Dienstagmittag am Nußberg in Iserlohn: RTL dreht dort offenbar für die neue Staffel des Reality-Formats „Schwiegertochter gesucht“. Im Halbspagat hält der Kameramann auf ein blaues Auto, in dem sich der Single befindet, der auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. Auf dem Beifahrersitz zu erkennen: Ein Mettwurstbaum. So zeigen es Bilder von Anwohnern, die fleißig in Facebook-Gruppen geteilt werden.

In einem Bewerbungsvideo wurde Sascha bereits Anfang des Jahres vorgestellt, damit sich Single-Frauen an RTL wenden konnten, wenn sie Interesse an einem Kennenlernen haben. „Ich bin Sascha, bin 35 Jahre alt und ich suche noch eine Partnerin“, sagt er in dem Video. Als treu, humorvoll und gefühlvoll beschreibt er sich weiter. Einen Satz scheint der Fernsehsender offenbar zum großen Thema machen zu wollen: „Ran an die Wurst, sag’ ich immer“, so der 35-Jährige, der laut Homepage des Senders als Fleischer arbeitet. Vielleicht ist deswegen der Mettwurstbaum bei den Dreharbeiten so präsent. Der wird auch bei Facebook immer wieder in den Kommentaren hervorgehoben. Uneinig sind sich die Leute allerdings noch, woher der Baum nun stammt.

Der Instagram-Account von Moderatorin Angela Finger-Erben scheint den Aufenthalt in Iserlohn zu bestätigen. In ihrer aktuellsten Story wird sie in einem Hotelzimmer von einer Visagistin frisiert. Dieses Zimmer erinnert stark an jene, die im Hotel Vier Jahreszeiten zu finden sind.

Einen Sendetermin für die neue Staffel hat RTL bislang nicht bekannt gegeben.

