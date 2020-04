Rucksackfamilie musste Weltreise wegen Coronavirus abbrechen

Iserlohn. 17 Tage lang saß Familie Zieba in Cusco fest, ehe sie zurückgeholt werden konnte. Eigentlich sollte die Reise erst in drei Monaten vorbei sein.

„So langsam sind wir angekommen“, lautet das Fazit der Rucksackfamilie, nachdem sie bereits seit rund einer Woche wieder deutschen Boden unter den Füßen hat. Jackie und Thomas Zieba sitzen an ihrem Esstisch in ihrer neuen Wohnung. Die Kartons, die sie vor ihrem Abflug vor genau acht Monaten bei Freunden und Verwandten eingelagert hatte, sind bereits ausgepackt und die eigenen vier Wände dank Kleinanzeigenportalen zumindest mit dem Nötigsten ausgestattet. Die Weltreise der Rucksackfamilie mit Jackie, Thomas und ihren Kindern Nora und Tommy fand ein jähes Ende – und das völlig unerwartet.

„Wir sind samstags in Cusco angekommen, mussten uns allerdings erstmal akklimatisieren und den Jetlag bekämpfen“, erinnert sich Thomas Zieba an die Ankunft in Peru. Direkt am Sonntag machte sich die vierköpfige Familie auf den Weg durch die Andenstadt, informierte sich über Touren und unterhielt sich mit den Einheimischen. „Die haben alle abgewunken, so schlimm wäre es mit Corona dort nicht und selbst wenn Beschränkungen kämen, dann hätten Touristen mit Sicherheit die Möglichkeit, das Land zu verlassen“, sagt der Familienvater. Die Vorfreude auf die Zeit in Cusco ist groß: Die Rucksackfamilie will den Macchu Picchu erklimmen, den Dschungel erkunden und vor allem wollten Nora und Tommy Faultiere sehen.

Touristen hatten weniger als 24 Stunden Zeit um das Land zu verlassen

Nur wenige Stunden später aber dann die Ernüchterung, denn die peruanische Regierung ruft den Ausnahmezustand aus, bereits ab Mitternacht herrscht eine strenge Ausgangssperre, die Grenzen werden geschlossen. „Die haben den Touristen nur 24 Stunden gelassen, um das Land zu verlassen“, berichtet Jackie Zieba. Der Versuch, Flugtickets zu bekommen, scheitert. Relativ schnell merkte die Familie, dass sie alleine nicht weiterkommt: Bereits gebuchte Flüge wurden annulliert, die Ausgangssperre teilweise sogar mit Unterstützung des Militärs durchgesetzt.

Die Ziebas ließen sich auf verschiedene Listen setzen, um ausreisen zu können und vernetzten sich durch eine Whatsapp-Gruppe des Konsulats mit anderen Deutschen. Immer wieder platzten geplante Ausreisetermine, andere Reisende wurden aus einem benachbarten Hostel geschmissen oder gleich ganze Hotels unter Quarantäne gestellt. „Da waren wir zum ersten Mal hilflos und wussten, dass wir selbst nichts mehr unternehmen können“, meint der Familienvater.

Bangen bis das Flugzeug endlich abhebt

Irgendwann geht dann plötzlich alles ganz schnell: Spätabends die Nachricht, dass sich alle um 6 Uhr an einem Sammelpunkt treffen sollen. „Es war eine angespannte Stimmung, alle haben sich gefragt: Wird es dieses Mal klappen?“, beschreibt Thomas Zieba die Situation vor Ort. Alle bangen und haben Angst, was sie noch erwarten wird, ob die Ausreise dieses Mal gelingen wird. „Wir haben wirklich bis zum letzten Moment gebangt, erst als das Flugzeug in der Luft war, konnten wir aufatmen“, erinnert sich Jacki Zieba an die Strapazen der Abreise. Knapp 40 Stunden später erreicht die Familie Iserlohn, kommt erstmal im Stadthotel unter, ehe die neue Wohnung bezogen wird, die die Familie mithilfe von Bildern und Videos noch aus Cusco mieten konnte.

„Es war alles wie in einem schlechten Film. So ein jähes Ende haben wir uns nicht gewünscht, wir haben nicht mal Souvenirs besorgen können“, rekapituliert Jackie Zieba das plötzliche Ende ihrer Weltreise, die die Familie in den kommenden Monaten eigentlich auch noch bis nach Zentralamerika geführt hätte. Tommy und Nora, die die Situation in Cusco ganz gelassen genommen haben, freuen sich über kleine Dinge, etwa wieder ein eigenes Kinderzimmer zu haben.

Rucksackfamilie will bald eigenen Blog starten

„Am liebsten würden wir uns mit allen treffen, aber die Willkommensparty muss noch etwas warten“, meint die Weltreisende. Auf die Frage, ob sie die Reise dennoch in positiver Erinnerung behalten werden, hat Thomas Zieba eine klare Antwort: „Es war echt super und hat sich durchweg gelohnt. Selbst in Peru hat es uns sehr gut gefallen, die Landschaft und auch die Menschen.“ Nur die Strapazen vor Ort, die mangelnde Kooperation der peruanischen Regierung und die Ungewissheit, das hätte für die Familie nicht sein müssen: „Und das alles für einen Tag in Cusco“, meint Thomas Zieba achselzuckend

Von ihrer Reise und dem Neustart in Deutschland will die Familie weiterhin auf Instagram unter „Rucksackfamilie“ und bald auch in einem eigenen Blog berichten.