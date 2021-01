Rückgang von 43,2 Prozent bei Übernachtungen in Iserlohn

Grund für sinkende Zahlen ist die Corona-Pandemie. Die Branche leidet unter den Beschränkungen.

Iserlohn. Die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen in den Iserlohner Betrieben von Januar bis November 2020 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß drastisch gesunken. Grund sind die Reisebeschränkungen im Zuge der Coronapandemie. Gemäß den aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes sind in Iserlohn 23.301 Ankünfte von Gästen bis einschließlich November 2020 registriert worden (2019: 44.583). Der Rückgang beträgt somit 47,7 Prozent, bei Gästen aus dem Ausland beträgt das Minus sogar 65 Prozent (2019: 5268 Gäste/2020: 1846).

Ähnlich negativ sieht die Entwicklung bei den Übernachtungszahlen aus. Hatten bis Ende November 2019 in Iserlohn noch 74.446 Übernachtungen stattgefunden, waren es 2020 lediglich 42.281 – ein Rückgang von 43,2 Prozent. Auch hier ist das Minus bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland noch stärker: 3806 statt 10.169 (minus 62,6 Prozent).

Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Hotel- und Gaststättenverband Westfalen (Dehoga) erklärt auf Nachfrage, dass die Stimmung in der Branche naturgemäß nicht gut sei. „Und der Dezember wird die Zahlen weiter verschlechtern.“

Die Krise treffe vor allem große Betriebe wie in Iserlohn das „ Hotel Neuhaus“ oder das „VierJahreszeiten“ hart. Denn: „Die großen Häuser sind sehr veranstaltungsgebunden.“ Hochzeiten, Tagungen, die entfielen – kleinere Betriebe mit niedrigeren Fixkosten hätten zumindest über die Dienstreisenden, Monteure, Handwerker und andere einen Teil der Umsatzeinbußen auffangen können.

Lars Martin gibt für die nächsten Monate zu bedenken, dass mit einem schnellen Ende der Maßnahmen nicht zu rechnen sei. Und selbst mit dem Ende der Einschränkungen werde man nicht augenblicklich wieder das alte Niveau erreichen.

Unterschiedliche Meinungen gibt es in diesem Zusammenhang offenbar darüber, ob die zunehmende Etablierung von Videokonferenzen in den Betrieben langfristig dafür sorgen könnte, dass beruflich künftig weniger gereist wird. „Es gibt Studien, die sagen, dass dadurch 30 Prozent wegfallen könnten“, so Lars Martin. Er sei da aber nicht allzu pessimistisch. Denn: „Online geht vieles verloren.“ Soziale Kontakte seien nicht zu ersetzen. Die Hoteliers seien hier gefragt, ihren Kunden künftig den Mehrwert eines Besuchs deutlich zu machen.

Problematisches berichtet der Dehoga-Fachmann in Bezug auf die staatlichen Hilfen für die Branche. Die Auszahlung verlaufe unkoordiniert. „Es scheint keine Rolle zu spielen, wann Anträge gestellt wurden“, so Martin. Abschlagszahlungen würden trotz gleicher Ansprüche von Betrieben erheblich abweichen. Restzahlungen der November-Hilfen seien in den „allermeisten Fällen“ noch nicht da. Zudem gebe es Rückzahlungsforderungen für die Soforthilfen, die von einigen Betrieben jetzt vermutlich notgedrungen aus den Hilfen im Januar zurückgezahlt würden. „Das ist alles so kompliziert, keiner steigt da richtig dahinter.“

Neben der Bilanz von Januar bis einschließlich November hat das statistische Landesamt auch die Zahlen für Iserlohn im Vergleich des Novembers 2019 und 2020 herausgegeben. Allein im November beträgt das Minus bei den Gästezahlen im Vergleich zu 2019 in Iserlohn satte 78,9 Prozent. Lediglich 969 Ankünfte sind 2020 verzeichnet – aufgrund der geltenden Beschränkungen ausschließlich Dienstreisende (2019: 4596). Nur 60 dieser Personen kam aus dem Ausland. 2019 waren im November noch 426 Auslandsgäste gekommen.

1914 Übernachtungen wurden im November in Iserlohner Beherbergungsbetrieben gezählt (2019: 7298) – ein Minus von 73,8 Prozent. Auch hier sind erwartungsgemäß weniger Einträge auf Auslandsgäste zurückzuführen (2019: 763; 2020: 179; minus 76,5 Prozent).

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Gästen in Iserlohn ist im Vergleich der Zeiträume Januar bis November von 1,7 Tagen in 2019 auf 1,8 Tage in 2020 gestiegen. Ebenfalls gibt es einen entsprechenden Anstieg nur auf den Monat November bezogen (2019: 1,6 Tage Aufenthalt im Schnitt; 2020: 2,0). Die Erklärung für den Anstieg der Verweildauer dürfte das weitgehende Ausbleiben von Eine-Nacht-Touristen im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie sein.

Im NRW-Vergleich liegt Iserlohn mit den registrierten Werten relativ nah am Durchschnitt. Von Januar bis November 2020 besuchten rund 10,7 Millionen Gäste die Beherbergungsbetriebe in Nordrhein-Westfalen (inklusive Campingplätze). Dies waren laut statistischem Landesamt 52,3 Prozent weniger Besucher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen war mit 27,5 Millionen um 44,3 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor