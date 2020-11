Rüdiger Meiß bleibt Iserlohner Kunstverein eng verbunden

Seine Werke zieren beispielsweise den Kreisverkehr im Bereich Brinkhof-/Kirchstraße in Oestrich oder das Hotel-Restaurant „Campus Garden“ am Reiterweg. Und auch im Garten seines Hauses in der Iserlohner Heide fühlt sich der Besucher, als habe er eine Open-air-Ausstellung betreten. Die Kunst von Dr. Rüdiger Meiß ist vielerorts zu bewundern.

Der Bildhauer, der seit 1980 in Iserlohn lebt, fand den Weg zur Kunst recht spät. „Ich hatte immer Lust dazu, aber keine Zeit“, sagt er. 1945 in der Nähe von Worms geboren, absolvierte er zunächst Ausbildungen als Bauschlosser und zum Bürokaufmann. Später studierte Meiß Medizin in Münster, arbeitete dort sowie in Hemer, Menden und Hamm als Assistenzarzt, bevor er sich als Allgemeinmediziner in Iserlohn niederließ. „Ich habe mich erst mich erst mit Glasarbeiten beschäftigt“, blickt er zurück.

Als Rentner mit dem Studium begonnen

Nachdem er seine Praxis 2006 an seinen Nachfolger übergeben hatte, wollte der Rentner dann aber nicht etwa die Hände in den Schoß legen, sondern begann direkt das Studium der Bildhauerei an der Akademie für Bildende Künste in Essen. „Das war die nächstgelegene Möglichkeit“, erklärt Meiß. Auf die Frage, ob die Malerei auch eine Option für ihn gewesen wäre, schüttelt er schmunzelnd den Kopf. „Das hat mir während des Studiums schon gereicht“, betont er. In der Toskana und Bayern bildete er sich mit anderen Künstlern weiter, an mehr als 30 Ausstellungen im In- und Ausland war er beteiligt.

Etwa vier Jahre lang fuhr er regelmäßig nach Drüpp­lingsen, um Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt in die Geheimnisse der Bildhauerei einzuweihen. „Das hat denen zum Teil richtig gut getan“, erzählt er.

An seinen Werken arbeiten konnte er dank eines eigenen Ateliers im Untergeschoss seines Hauses, aus dem er aber in Kürze aus- und in eine Wohnung ziehen wird. Die großzügigen Arbeitsräume für seine Bildhauerei nutzt er schon länger nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen musste sich Rüdiger Meiß von seiner künstlerischen Tätigkeit verabschieden. „Alles hat seine Zeit“, kommentiert er. Die Skulpturen, die im Garten stehen, übernehmen die neuen Bewohner. Fällt es nicht schwer, sich davon zu trennen? „Das Machen ist schön“, sagt der Künstler.

Innerhalb weniger Wochen fast 40 Mitglieder

Dennoch hat sich der 75-Jährige nicht aus dem Kunstverein Iserlohn, den er 2009 mit acht Mitstreitern selbst gegründet hatte, verabschiedet. „Innerhalb weniger Wochen hatten wir schon 30, 40 Mitglieder“, erinnert sich Rüdiger Meiß. Heute sind es etwa 120 Maler, Bildhauer, Fotografen und andere Kunstschaffende, die zum Verein gehören. „Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, sagt er, wenn er die Gründungszeiten mit der Gegenwart vergleicht. Viele der Mitglieder hätten sich zusehends verbessert. „Eine sehr positive Entwicklung“, nennt der Gründer das. Auch der Kunstsommer, zunächst in Barendorf, später dann im Bereich des heutigen Vereinsdomizils am Vödeweg, ist eines seiner „Babys“. Vor allem zu Christoph Wieloch, dem heutigen Vorsitzenden, hält er weiter engen Kontakt. Dass der 2017 seine Nachfolge angetreten hat, weiß Meiß bis heute zu schätzen. „Das ist eine Menge Arbeit.“ Auch die Ausstellungen des Kunstvereins besucht er weiterhin häufig.

Heute verbringt Rüdiger Meiß viel Zeit im Grünen, genauer gesagt: auf dem Golfplatz. „Das darf man zum Glück jetzt noch“, sagt er. Er hofft, Ende der Woche mit Bekannten zur einer Golfreise nach Griechenland starten zu können.