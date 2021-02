Ruhige Nacht für die Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Schnee und Glatteis gewarnt. Für die Feuerwehr Iserlohn gab es aber keine Einsätze.

Das Schneetreiben in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte keine großen Auswirkungen auf Iserlohn. Der Deutsche Wetterdienst hatte vorab vor langanhaltenden und teils kräftigen Niederschlägen gewarnt, die zunehmend von Schneefall in gefrierenden Regen übergehen und dadurch Glatteis auf Straßen und Wegen hervorrufen könnten. Die angekündigten Niederschläge haben in der vergangenen Nacht auch eingesetzt, doch auch wenn die Stadt am Sonntagmorgen in Schnee und Eis gehüllt war, ist es zu keinerlei Einsätzen für die Feuerwehr Iserlohn gekommen.

„Tatsächlich sind wir selbst überrascht, dass es so ruhig geblieben ist“, sagt Jörg Döring, Leiter der Feuerwehr Iserlohn am Sonntagmorgen. Es habe keinen einzigen Einsatz aufgrund der Wetterlage gegeben. Im Vorfeld hatte sich die Feuerwehr gut vorbereitet: Dienstfreie Kräfte wurden in Bereitschaft gesetzt, Kraftstoffe aufgefüllt, Streusalz bereitgestellt und Reservefahrzeuge mit Schneeketten ausgestattet. Die Stadt wurde in vier Löschzüge unterteilt, in denen jeweils ein Gerätehaus besetzt wurde. Dort waren je sechs Einkräfte stationiert, die für die Freiwillige Feuerwehr fungiert hätten. Zudem wurden vier sogenannte Meldeköpfe eingesetzt. Das sind kleine Organisationseinheiten, die im Bedarfsfall noch weitere Einheiten verteilen können. In der Wache selbst saß ein Rumpfstab bestehend aus vier Mitarbeitern des gehobenen und höheren Dienstes, die organisatorische Maßnahmen getroffen haben. „Wir haben vermutet, dass es eine Wetterlage ist, die sich stark auswirkt. Das hat sie aber effektiv nicht getan.“

Dass die Nacht so ruhig geblieben ist, könnte damit zusammenhängen, dass die Bevölkerung frühzeitig gewarnt wurde vor der Wetterlage. Hinzu komme, dass durch den Lockdown generell weniger Menschen auf der Straße seien.

Auch die Polizei beschreibt die Nacht als ruhig und spricht den Bürgerinnen und Bürgern des Märkischen Kreises ein sehr diszipliniertes und umsichtiges Verhalten aus.