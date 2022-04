Ruhrtal-Radweg: Umleitung jetzt doch nicht über Villigst

Die Umleitung des Ruhrtal-Radweges führt nun doch nicht mehr über Villigst, sondern von Rheinen aus auf direktem Weg zurück an die Ruhr.

Iserlohn/Schwerte. Ab Karfreitag wird der Ruhrtal-Radweg bei Iserlohn-Hennen gesperrt. Die Umleitung hatte für Protest gesorgt. Jetzt gibt es eine neue Lösung.

Der Protest der Stadt Schwerte war erfolgreich: Die Umleitung des Ruhrtal-Radweges, die an Karfreitag, 15. April, in Kraft tritt, führt nicht mehr über Villigst, sondern von Rheinen aus über die Ruhrtalstraße bis zum Wellenbad und von dort aus flussabwärts über die bekannte Streckenführung des Ruhrtal-Radweges. Das teilte die Stadt Schwere am Donnerstag mit.

Um für die Sperrung des Ruhrtal-Radwegs auf dem Gebiet des Hofes Theymann in Hennen eine alternative Strecke zu finden, hatte der Regionalverband Ruhr (RVR) die so genannte Südumgehung über den Ohler Weg nach Hennen, von dort entlang der Hennener Straße nach Rheinen, über den Rheinener Weg nach Villigst und von dort über die Villigster Straße zur Kreuzung Ruhrbrücke als Umleitung vorgeschlagen.

Nach eingehender Überprüfung kam die Stadt Schwerte aber zu dem Ergebnis, dass kilometerlange Abschnitte, die in den letzten Jahren aufwendig und mit viel Geld hergestellt wurden, sowie die Schwerter Innenstadt und wichtige Anschlusspunkte durch die Umleitung ausgeklammert werden, die Umleitung somit nicht akzeptiert werden könne. Die Stadt weigerte sich, Hinweisschilder für die Umleitung über Villigst aufzustellen.

Bedenken gegen Streckenführung über Ruhrtalstraße

Daraufhin hat der RVR nun die Umleitung über die Ruhrtalstraße ausgeschildert. Dagegen hatte es zunächst Bedenken gegeben, weil die Streckenführung flussaufwärts eine weitere Steigung beinhaltet und weil an der Einmündung der Ruhrtalstraße in die Rheinener Straße keine Querungshilfe vorhanden ist (wir berichteten).

Die Sperrung des Abschnittes zwischen Ruhrtalstraße/Zum Wellenbad und dem Lenninghauser Weg wird nötig, weil die Familie Theymann immer wieder gravierende Auseinandersetzungen mit Radfahrern führen musste, die auf dem Privatweg keine Rücksicht auf den Hofbetrieb nahmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn