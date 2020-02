Rund 1000 Wahlhelfer werden in Iserlohn benötigt

Einstimmig hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstag gebilligt, dass die Verwaltung eine Erhöhung der sogenannten Erfrischungsgelder für Wahlhelfer plant. Die CDU-Fraktion hatte im Januar dazu einen entsprechenden Antrag gestellt, dem die Verwaltung nun im Ergebnis folgt.

Bei der Kommunalwahl 2020 im September plant die Verwaltung nunmehr, ehrenamtlichen Wahlhelfern ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro zu zahlen, Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sollen 60 Euro erhalten. Zuletzt hat es eine Erhöhung der Erfrischungsgelder zur Europawahl 2019 gegeben (40 beziehungsweise 45 Euro). Schon damals sei es im Vorfeld der Wahl Ergebnis einer Untersuchung gewesen, dass Iserlohn deutlich geringere Erfrischungsgelder zahle als die Nachbarkommunen. Eine weitere Erhöhung sei angebracht, um nun das Niveau der Nachbarkommunen zu erreichen.

Unabdingbare Voraussetzungfür ordnungsgemäße Wahl

Für notwendig erachtet wird die Erhöhung aber auch deshalb, weil bei einer Kommunalwahl eine deutlich größere Zahl an Wahlhelfern benötigt werde, als bei einer Europawahl. Neben der Bürgermeisterwahl und der Ratswahl müssen zudem auch noch die Stimmen für die Landrats- und Kreistagswahl ausgezählt werden. Und die Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Ehrenamtlichen, so heißt es in der Drucksache, sei eben die unabdingbare Voraussetzung für die ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung einer Wahl. Die CDU möchte mit der Anhebung zudem erreichen, den Ehrenamtlichen, die einen ganzen Sonntag für die Unterstützung der Wahl opfern, eine entsprechende Wertschätzung entgegen zu bringen. Und Wahlen seien nun einmal ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Prozesses, in dem der Wille der Bürgerinnen und Bürger zur Zukunftsgestaltung zum Ausdruck komme. Hunderte Helfer würden benötigt, um sämtliche Wahllokale und sonstige Schnittstellen mit ausreichend Personal bestücken zu können.

Jeder Wahlberechtigtekann sich als Helfer melden

Die Zahl ist schon beachtlich: Rund 1000 Wahlhelfer werden in Iserlohn benötigt, wenn die Iserlohnerinnen und Iserlohner am 13. September zur Kommunalwahl aufgerufen sind. Bereits jetzt können sich Interessierte beim Wahlamt der Stadt Iserlohn melden, wenn sie am 13. September als Wahlhelfer bereitstehen möchten. Abgefragt wird dabei zudem, ob sie auch am 27. September zur Verfügung stehen möchten. Denn das ist der Termin für eine mögliche Stichwahl bei der Bürgermeister- und/oder Landratswahl. Mögliche Wahlhelfer können sich per E-Mail unter wahlhelfer@iserlohn.de melden. Rückfragen werden unter 02371/217-1773, -1777, -1778 oder 1779 entgegengenommen. Es kann sich jeder als Wahlhelfer melden, der selbst bei der Kommunalwahl 2020 in Iserlohn wahlberechtigt ist