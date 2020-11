Saalbau bleibt wohl für lange Zeit Ratssaal

Das politische Herz der Stadt Iserlohn schlägt bis auf Weiteres in Letmathe. Hier nämlich wird der Rat in den nächsten Monaten und auf nicht absehbare Zeit seine Sitzungen abhalten. Grund ist einerseits die begrenzte Kapazität des eigentlichen Ratssaales, 54 Plätze bei aufgrund von Ausgleichsmandaten 68 Mitgliedern, andererseits die Coronapandemie. Für interessierte Besucher könnte dies allerdings bedeuten, dass sie künftig in Einzelfällen keinen Einlass bekommen werden.

120 Personen sind im Saalbau unter geltenden Abstandsvorgaben zugelassen. Bei der konstituierenden Ratssitzung am 10. November waren es 116 Personen in dem Gebäude gewesen. 34 Zuschauer hätten an diesem Tag Platz gefunden. Wenn allerdings künftig Experten gehört werden und auch eine größere Zahl an Verwaltungsmitarbeitern tagesordnungsbedingt dabei sein muss, wird die mögliche Zuschauerzahl wohl im Einzelfall nach untern korrigiert werden müssen.

Im Gespräch: Bürgermeister Michael Joithe (re.) und Ingo Niebecker. Foto: Tim Gelewski

„Das wäre natürlich nicht wünschenswert, wenn die Bürger doch partizipieren wollen“, sagt dazu im Gespräch Bürgermeister Michael Joithe, der nun das Thema Videoübertragung von Ratssitzungen ins Internet, das zuletzt die FDP wieder beantragt hatte (unterstützt von Die Iserlohner), schnell vorantreiben will.

In der Fraktion der Wählergemeinschaft Die Iserlohner sei auch erwogen worden, alternative Standorte für Ratssitzungen wie etwa Dreifachturnhallen zu prüfen, erzählt Joithe. Man habe das Ganze aber aufgrund des zu erwartenden logistischen Aufwands verworfen.

Datenschutz erschwert Übertragung ins Internet

Ingo Niebecker, Leiter des Büros für Ratsangelegenheiten, gibt in Sachen Videoübertragung allerdings zu bedenken, dass Verwaltungs- und Ratsmitglieder aufgrund der geltenden Datenschutzbestimmungen der Übertragung zustimmen müssten. „Ideal wäre ein zentrales Rednerpult.“ Für die Debattenkultur sei das allerdings kaum förderlich.

Zu klären wäre zudem, wie man eine ausreichende Qualität bei der Übertragung anbieten kann. Live-Übertragungen von Ratssitzungen hatte es in der Vergangenheit bereits in vielen Städten und Gemeinden gegeben. Die Resonanz des Publikums hielt sich allerdings in Grenzen, unter anderem weil meist lediglich eine starre Kamera eine Totale filmte, wer gerade redet so nur schwer nachvollziehbar ist. Bis zur nächsten Sitzung des Rates, sagt Joithe, soll nun zunächst für WLAN im Saalbau gesorgt werden.

Experten könnten künftig auch per Videoschalte auf Leinwand gehört werden. „Das sollte machbar sein“, ist der Bürgermeister zuversichtlich. Ausschüsse können aufgrund geringerer Personalstärke weiter im Ratssaal tagen. Bis es in Sachen Videoübertragung der Ratssitzungen nun konkreter wird, werden sich die politisch Interessierten also vermutlich an die Fahrt nach Letmathe gewöhnen müssen. „Der Saalbau ist nun mal der einzige verfügbare Raum in dieser Größenordnung“, sagt Joithe. Und geradezu ideal, wenn Corona vorbei wäre. Ob nun darum das Thema Veranstaltungshalle wieder Fahrt aufnehmen könnte? „Das kann man jetzt nicht nur deshalb forcieren“, sagt Joithe.