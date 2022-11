Kriminalität Sachbeschädigung, Einbrüche und Diebstahl in Iserlohn

Iserlohn. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Samstag und Montag an Barbarastraße, Bädekerplatz und Hembergstraße.

Sachbeschädigung, Einbrüche und Diebstahl aus den vergangenen Tagen in Iserlohn meldet die Polizei am Dienstag:

Reifen beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagmittag hat demnach ein Unbekannter die Reifen eines geparkten Autos an der Barbarastraße mit einem Messer beschädigt. Mehrere Reifen wiesen Schnitte auf, die jedoch nicht so tief waren, dass Luft entwich. Die Polizei ermittelt hier wegen Sachbeschädigung.

Einbruch ins Fitnessstudio

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Fitnessstudio im Bereich Bädekerplatz in Iserlohn ein. Die Unbekannten entwendeten mehrere Elektrogeräte und Unterlagen. Die Kripo erhielt von dem Einbruch Kenntnis und sicherte Spuren am Tatort.

Kupferkabel gestohlen

Unbekannte haben über das Wochenende mehrere Kupferkabel aus einem Stromkasten an der Hembergstraße entwendet. Sie brachen den Kasten auf und durchtrennten die Kabel. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu allen genannten Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

