Säurekontakt: ABC-Einsatz der Feuerwehr in Iserlohn

Iserlohn Wegen eines Verdachts auf Hautkontakt mit einer Säure kam es zu einem ABC-Einsatz der Feuerwehr in Iserlohn bei dem Unternehmen Lobbe.

Ein Lobbe-Mitarbeiter an der Zentralen Entsorgungsanlage in Iserlohn stand in Verdacht, am Donnerstagmorgen mit einer Säure in Kontakt geraten zu sein. Daraufhin wurde umgehend die Feuerwehr zu einem ABC-Einsatz alarmiert.

Gegen kurz nach 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Scheffelstraße gerufen. Dort bestand die Gefahr, dass es zu einem Hautkontakt eines Mitarbeiters mit Flusssäure gekommen sei. Die hochgiftige Flüssigkeit greift die Haut an und wirkt ätzend. Nach Angaben der Feuerwehr gab es zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung, das Unternehmen habe laut Einsatzleiter vollkommen richtig reagiert, so dass die Einsatzkräfte nicht einmal Schutzkleidung anziehen mussten.

„Wir haben bei dem, was wir machen, strenge Sicherheitsvorkehrungen“, erklärte Wolfgang Griepentrog von der Lobbe Pressestelle. Man habe, obwohl nur der Verdacht eines Hautkontakts bestand, umgehend die Feuerwehr gerufen und die Sicherheitsanweisungen befolgt. Letztendlich sei der Mitarbeiter nicht mit der Säure in Kontakt bekommen, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. „Bei sowas gehen wir immer auf Nummer sicher, damit kein Personenschaden entstehen kann“, sagte Griepentrog.

