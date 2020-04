Saisonstart im Jubiläumsjahr weiter offen

Zum 125. Jahrestag der Gründung des Schwimmvereins Iserlohn 1895 am 16. April hätte sich I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte natürlich bessere Nachrichten gewünscht als die leider weiterhin notwendige Fortsetzung der Beschränkung von sozialen Kontakten. Dadurch musste die für den 26. April geplante Saisoneröffnung endgültig abgesagt werden. „Damit hatten wir aber auch schon gerechnet“, hält sich seine Enttäuschung in Grenzen.

Wann und unter welchen Auflagen das Heidebad und auch der Schleddenhof in diesem Jahr ihre Pforten öffnen können, war gestern bis zum späten Nachmittag weiterhin vollkommen unklar. An den Mai machte Stephanie Hennecke, die Vorsitzende des Iserlohn Schleddenhofer Bade- und Schwimmvereins (ISSV), final einen Haken. Und führte deswegen gestern mit den beiden angestellten Schwimmmeistern Gespräche wegen einer Kurzarbeit-Lösung. „Denn bis jetzt hatten wir durch Corona noch keine finanziellen Einbußen, aber ab dann geht es ans Geld.“ Wenn indes klar wäre, wann man öffnen dürfte und könnte, sei man dennoch innerhalb weniger Tage dazu in der Lage. „Wir warten jetzt erst einmal den 4. Mai ab.“

Schleddenhof: Dankbar für Hinweise auf Gründungstag

Am Tag zuvor hätte eigentlich im Parktheater mit 230 geladenen Gästen der (deswegen auch schon in der vergangenen Woche abgesagte) große Empfang zum offiziellen Start ins gemeinsame Jubiläumsjahr der beiden größten Iserlohner Schwimmvereine stattfinden sollen, denn auch der ISSV wurde bekanntlich vor 125 Jahren gegründet. An welchem Tag genau, ist übrigens bislang nicht bekannt. „Wer etwas dazu weiß, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Stephanie Hennecke.

Nachdem der ISSV in den ersten zehn Jahren seines Bestehens einen Schwimmteich auf einem gepachteten Grundstück hatte, kaufte der Verein das heutige Gelände und errichtete dort ein Bad samt Sprungturm Foto: Privat / IKZ

Im Vereinsregister des Amtsgerichts ist als Tag der ersten amtlichen Eintragung sogar erst der 9. Juni 1900 erfasst. Aber auch wenn die Original-Protokollbücher der Jahre 1895 bis 1968 leider nicht dabei waren, als der Verein seine gesamten historischen Unterlagen dem Stadtarchiv übergeben hat, ist sich Stadtarchivar Rico Quaschny dennoch ziemlich sicher, dass die Gründung im Juli 1895 erfolgt sein muss. Das gehe zumindest aus einigen Kopien aus dem ersten Protokollbuch, aus Zeitungsartikeln und der Festschrift von 1955 hervor. Definitiv fest steht hingegen, dass es am 11. September 1895 eine Generalversammlung gab, bei der der provisorische Vorstand des Vereins, der von Heinrich Bergfeld, Wilhelm Schulte sen. und jun., Wilhelm Peddinghaus und Wilhelm Gräfinghoff in der damaligen Gaststätte Dowe an der Mendener Landstraße gegründet worden war, abgesehen von einem Personenwechsel wiedergewählt wurde. Und Anfang Oktober 1895 wurde der Schwimmteich des Vereins eingeweiht, der da bereits 400 Mitglieder hatte. Zu der Feier sollte damals auch der andere Iserlohner Schwimmverein, der I95, wie er heute oft nur heißt, eingeladen werden, der sich eben bereits am 16. April 1895 in der Gaststätte „Pfänder im Sack“ gegründet hatte. Stefan Schrieder, Wilhelm Mentze, Heinrich Hellwig, Paul Roß und Wilhelm Patscher waren dabei die treibenden Kräfte, letzterer wurde der 1. Vorsitzende. Geschwommen wurde zunächst in „Vollmanns Teich“, einem naturbelassenen, kalten Gewässer im Lägertal, in dem am 2. September 1895 dann schon ein erstes „Schwimmfest“ stattfand. Zuvor hatte es im Sommer bereits das erste Stiftungsfest des jungen Vereins gegeben, inklusive eines Staffelschwimmens gegen auswärtige Mannschaften unter anderem aus Elberfeld.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Heimatzeitung noch tiefer eintauchen in die (Erfolgs-)Geschichte der beiden größten Iserlohner Schwimmvereine, die in ihrem gemeinsamen 250. Jahr hoffentlich auch noch ihre Freibäder öffnen dürfen.