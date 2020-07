Sanierung in Sümmern dauert länger

Sümmern. Zum Schulstart sollen Busse wieder verkehren

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) teilt mit, dass die Sanierungsmaßnahme des Feldmarkrings, Kornblumenstraße und der Rittershausstraße erst nach den Sommerferien abgeschlossen werden kann, obwohl die mit der Ausführung beauftragte Firma Eurovia die Personalzahl verstärken will. Grund dafür sind die bei der jüngsten Baubesprechung festgestellten tieferen Schäden in Teilbereichen des Fahrbahnaufbaus. Deshalb muss die Straße nicht wie geplant lediglich bis zu vier Zentimeter tief saniert werden, sondern in Teilbereichen der gesamte Straßenaufbau bis zu einer Tiefe von 14 Zentimetern erneuert werden.

Ein neuer Bauzeitenplan wurde erstellt: Die Fräsarbeiten für den zweiten Abschnitt Feldmarkring beginnen ab Donnerstag, 30. Juli. Die Tiefenarbeiten in der Kornblumenstraße sollen planmäßig am Freitag, 31. Juli, starten, am Feldmarkring und der Rittershausstraße geht es ab Montag, 3. August, weiter. Der Asphaltaufbau ist vom 4./5. August bis zum 8. August im ersten Abschnitt des Feldmarkrings (Ritterhaus- bis Kornblumenstraße), der Kornblumenstraße und dem oberen Teil der Rittershausstraße (Kreisverkehr bis Feldmarkring) vorgesehen. „Somit wird alles dafür getan, dass die Buslinie auf der neuen Asphaltdecke zum Schulbeginn verkehren kann“, so der SIH.

Alle Anwohner werden gebeten, sich bei der Nutzung der Fahrbahnen und Parkmöglichkeiten dem sichtbaren Baustellenfortschritt anzupassen. Die Erreichbarkeit der Häuser soll sichergestellt werden. Jedoch seien zeitliche Verzögerungen unausweichlich, wenn der Asphaltfertiger vor der Haustür steht, diese dauern jedoch nur kurz an. In diesen Fällen wird darum gebeten, Fahrzeuge in Nebenstraßen abzustellen. Für Fragen und insbesondere auch Hinweise steht der SIH-Bereichsleiter Joachim Wetzel unter 02371/217-2800 oder per Mail an joachim.wetzel@sih-online.de zur Verfügung.